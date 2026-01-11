Destacada actuación del Club Atlético en la 2ª fecha del Torneo Zonal

Este sábado 10 de enero, se llevó a cabo la 2ª fecha del Torneo Zonal de Natación en las instalaciones del Club Libertad, competencia que contó con la participación de nadadores de los clubes locales, además de representantes de Estudiantes (Pehuajó), Junín, y la Municipalidad de Pehuajó.

El Club Atlético 9 de Julio, bajo la dirección técnica de la Profesora Clara Bianchi, tuvo una destacada performance, logrando importantes puestos en diferentes pruebas y categorías. Entre los nadadores que subieron al podio, se destacan:

Milagros Picardo : 2° puesto en estilo crol, categoría pre infantil; 1° puesto en pecho, pre infantil; 1° puesto en mariposa, pre infantil.

Pilar Keno : 1° puesto en crol, categoría infantil.

Augusto Miranda : 1° puesto en pecho, infantil.

Esperanza Capriroli : 2° puesto en pecho, menores.

Iñaki Ormaechea : 2° puesto en pecho, menores.

Teresita Silvera: 3° puesto en 100 metros pecho, categoría cadetes; 1° puesto en pecho, categoría infantil.

Además, la posta infantil logró el 1° puesto, mientras que la posta de menores obtuvo el 3° lugar, aunque no hubo premiación en esta categoría.

Este resultado reafirma el esfuerzo y el talento de los nadadores del Club Atlético, que siguen entrenando con dedicación y foco para las próximas fechas del torneo. El club agradece el apoyo de su cuerpo técnico y la participación activa de los atletas, quienes continúan trabajando con miras a nuevas metas.