domingo, enero 11, 2026
27.8 C
Nueve de Julio
domingo, enero 11, 2026
27.8 C
Nueve de Julio
Natación

Destacada actuación del Club Atlético en la 2ª fecha del Torneo Zonal

La institución celebra los logros de su delegación, que brilló en el Torneo realizado este sábado 10 en el Club Libertad donde los jóvenes tuvieron la dirección técnica de Clara Bianchi

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este sábado 10 de enero, se llevó a cabo la 2ª fecha del Torneo Zonal de Natación en las instalaciones del Club Libertad, competencia que contó con la participación de nadadores de los clubes locales, además de representantes de Estudiantes (Pehuajó), Junín, y la Municipalidad de Pehuajó.

El Club Atlético 9 de Julio, bajo la dirección técnica de la Profesora Clara Bianchi, tuvo una destacada performance, logrando importantes puestos en diferentes pruebas y categorías. Entre los nadadores que subieron al podio, se destacan:

  • Milagros Picardo: 2° puesto en estilo crol, categoría pre infantil; 1° puesto en pecho, pre infantil; 1° puesto en mariposa, pre infantil.

  • Pilar Keno: 1° puesto en crol, categoría infantil.

  • Augusto Miranda: 1° puesto en pecho, infantil.

  • Esperanza Capriroli: 2° puesto en pecho, menores.

  • Iñaki Ormaechea: 2° puesto en pecho, menores.

  • Teresita Silvera: 3° puesto en 100 metros pecho, categoría cadetes; 1° puesto en pecho, categoría infantil.

Además, la posta infantil logró el 1° puesto, mientras que la posta de menores obtuvo el 3° lugar, aunque no hubo premiación en esta categoría.

Este resultado reafirma el esfuerzo y el talento de los nadadores del Club Atlético, que siguen entrenando con dedicación y foco para las próximas fechas del torneo. El club agradece el apoyo de su cuerpo técnico y la participación activa de los atletas, quienes continúan trabajando con miras a nuevas metas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6099

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR