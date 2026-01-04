domingo, enero 4, 2026
Natación

Torneo Interclubes: Atlético 9 de Julio se destacó en la primera fecha

El equipo local alcanzó 33 podios en la jornada, destacándose en varias pruebas de estilos y postas, consolidando su buen arranque de temporada

Este sábado 3, el Club Atlético 9 de Julio fue sede de la primera fecha del Torneo Interclubes de Natación, un evento zonal que marca el inicio de la temporada competitiva. Equipos de la ciudad de Nueve de Julio, junto a los de la zona, participaron en las diversas pruebas de estilos crol, espalda, mariposa y pecho, tanto en competencias individuales como de postas.

El equipo local, dirigido por la Profesora Clara Bianchi, tuvo una destacada participación, subiendo al podio en 33 ocasiones. El club logró un total de 12 primeros puestos, 13 segundos lugares y 8 terceros, reafirmando su excelente preparación tras semanas de entrenamiento. Las pruebas fueron supervisadas por el cuerpo de profesores de la institución organizadora.

Resultados del equipo local:

  • Pre infantil Crol 33m: 1° Milagros Picardo

  • Infantil Crol 33m: 1° Pilar Keno, 2° Amadeo Lizarralde, 3° Augusto Miranda

  • Menores Crol 33m: 1° Esperanza Capriroli, 2° Felicitas Mesa, 3° Teresita Silvera

  • Menores Crol 33m: 1° Juan De Miguel, 3° Franco Paoltroni

  • Cadetes Crol 33m: 2° Sofia Taborda, 3° Rocío García

  • Pre infantil Pecho 33m: 1° Milagros Picardo

  • Infantil Pecho 33m: 1° Emilia Alsua, 2° Pilar Keno

  • Infantil Pecho 33m: 1° Augusto Miranda, 2° Amadeo Lizarralde, 3° Xavi Gavaldá

  • Menores Pecho 33m: 1° Teresita Silvera, 2° Esperanza Capriroli, 3° Felicitas Mesa

  • Menores Pecho 33m: 1° Juan De Miguel, 2° Iñaki Ormaechea

  • Juvenil Pecho 66m: 2° Felicitas Mesa

  • Cadetes Crol 99m: 2° Teresita Silvera

  • Infantil Espalda 33m: 2° Pilar Keno, 3° Helena Sánchez

  • Cadetes Mariposa 33m: 1° Nicolás Rodríguez

Resultados de las postas:

  • Infantil Posta 4×33 libre: 2° Sánchez, Lambertucci, Alsua, Miranda; 3° Mesa, Paoltroni, Gavaldá, Picardo

  • Menores Posta 4×33 libre: 1° Silvera, Rodríguez, Ormaechea, Capriroli; 2° Paoltroni, Mesa, Keno, Lizarralde

  • Cadetes Posta 4×33 libre: 1° García, Taborda, De Miguel, Bouflet

Con estos resultados, el equipo de Atlético 9 de Julio comienza el torneo con grandes expectativas, destacándose tanto en pruebas individuales como en el trabajo en equipo. Sin duda, este es solo el comienzo de una temporada llena de desafíos y logros para los nadadores locales.

