Teresita Silvera, nadadora de 9 de Julio, segunda en la Maratón Acuática de Junín

El lunes 8 de diciembre se llevó a cabo la 35° edición de la clásica Maratón Acuática de Junín, en la Laguna de Gómez. La competencia, organizada por el Club Los Flamencos, contó con la participación de más de 200 nadadores provenientes de toda la provincia, quienes se dieron cita para disputar una de las pruebas más importantes de la temporada.

Una de las destacadas de la jornada fue Teresita Silvera, una joven nadadora del Club Atlético 9 de Julio, que con tan solo 11 años se subió al podio en la categoría de 15 años, logrando el segundo puesto. Este logro la catapultó al tercer lugar en la clasificación general, una hazaña impresionante teniendo en cuenta su corta edad y su experiencia en la competencia.

Teresita, quien comenzó a entrenar desde muy pequeña en la Escuela de Natación del Club Atlético 9 de Julio y luego se unió al equipo de competición, ha demostrado un gran talento y dedicación en este deporte. Su desempeño en Junín dejó en claro que es una de las grandes promesas de la natación en la región, sorprendiendo tanto a los competidores como al público.

Además de su pasión por la natación, Teresita también juega al hockey en el mismo club, actividad que complementa sin inconvenientes, ya que ambas disciplinas tienen temporadas distintas. Su versatilidad y su capacidad para destacarse en dos deportes diferentes demuestran su gran potencial y su amor por el deporte.

Sin lugar a dudas, Teresita Silvera es una pre-adolescente que promete seguir dando que hablar en el mundo de la natación y que, con su esfuerzo y dedicación, continuará cosechando logros.