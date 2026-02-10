El Triatlón del Club Atlético reunió a más de 150 atletas de distintas localidades

El Club Atlético fue escenario de una nueva jornada deportiva con la realización de una prueba de Triatlón, en la que más de 150 corredores tomaron parte, en su mayoría provenientes de la región, aunque también hubo representantes de otros puntos del país, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), Luján, Bragado, Pehuajó, Carlos Casares y Los Toldos.

La competencia, que se desarrolló bajo la organización de la subcomisión de deportes del club, presidida por Edgardo Beraza, contó con la colaboración de la Dirección Municipal de Deportes, a cargo de Ariel Pesce y Marcelo Albano, y con un destacado grupo de profesores y agentes de tránsito que aseguraron el correcto desarrollo de la prueba.

Los participantes compitieron en diversas categorías, tanto individuales como por equipos, en un evento que fue altamente elogiado por los corredores y asistentes por la calidad organizativa.

Resultados destacados:

En la categoría Individual Damas, con 14 corredoras, los primeros puestos fueron ocupados por:

1.ª de Bragado,

2.ª S. Segobia de 9 de Julio,

3.ª de C.A.B.A.

En la categoría Individual Masculino, con 28 corredores, los tres primeros puestos fueron para:

1.° de Bragado,

2.° de Los Toldos,

3.° D. Lorito de 9 de Julio.

Por Equipos:

En la categoría Masculinos A (hasta 90 años de edad), el primer puesto fue para el equipo de E. Lezcano, M. Bartolome, F. Bartolome;

En Masculinos B (120 años en total) se destacaron:

1.° Q. Gómez, F. Zamprogna, A. Zamprogna;

2.° G. Benitez, F. Oldemburguer, G. Oldemburguer;

3.° M. Sanz, M. Lazo, N. Lacasa.

En Masculinos C (150 años en total), los mejores fueron:

1.° J. Silvera, L. Alcala, G. Brenna;

2.° E. Arzuaga, A. Arzuaga, C. Dorado;

3.° G. Benitez, D. Martínez, J. Miraglia.

Mientras que en la categoría Masculinos D (200 años en total), el equipo ganador fue el de C. Santiago, N. Duarte, H. Maccione.

En la categoría Mixtos A (hasta 90 años), el equipo de Luján formado por S. Masini, P. Masini, F. Masini logró el primer puesto, seguido por dos equipos de Nueve de Julio:

2.° C. Maldonado, A. Maldonado, M. Maldonado;

3.° T. Silvera, H. Alcala, D. Alcala.

En las categorías Mixtos B (120 años) y Mixtos C (150 años), Nueve de Julio fue nuevamente protagonista con varias posiciones destacadas.

La competencia concluyó con el reconocimiento a los equipos Femeninos B (120 años), con las siguientes posiciones:

1.° C. Segovia, F. Cereseda, A. Peral;

2.° A. Ascani, S. Alvo, Ch. Vesoni.

En resumen, la jornada de Triatlón en el Club Atlético no solo destacó la calidad deportiva de los participantes, sino también la organización, que logró brindar una competencia de alto nivel y con una amplia participación de triatletas de distintas localidades.

Este tipo de eventos continúa consolidando a la ciudad como un referente en pruebas deportivas, con la promesa de futuras ediciones aún más exitosas.