lunes, enero 5, 2026
32.3 C
Nueve de Julio
Música

Pachanguero del 9: Música, baile y diversión al aire libre en el Playón Municipal

El domingo 11 de enero, desde las 20 hs. el espacio se llenará de ritmo y buena onda en un evento pensado para disfrutar en familia y con amigos

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Cultura, invita a la comunidad a ser parte de este evento gratuito que promete una jornada inigualable. La propuesta incluirá una destacada participación de artistas locales que recorrerán lo mejor del cuarteto y la cumbia, en un ambiente festivo pensado para bailar, cantar y disfrutar con amigos o en familia.

El cierre de la noche estará a cargo de un show especial que promete hacer vibrar a todos los asistentes.

Además, se dispondrá de un servicio de cantina a cargo de la Asociación de Tejo, y se podrá recorrer un paseo de artesanos y emprendedores locales que también formarán parte de la propuesta integral.

Para quienes deseen disfrutar de una noche diferente, se invita a los asistentes a llevar su reposera y vivir una noche de verano única en la ciudad. La actividad se enmarca dentro de las propuestas culturales de la temporada estival, cuyo objetivo es promover el encuentro, el disfrute de la comunidad y el apoyo a los artistas y emprendedores locales.

