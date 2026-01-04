Detenidos por tentativa de homicidio, tenencia ilegal de armas y narcotráfico en Pehuajó

En un despliegue conjunto de fuerzas policiales, la Estación de Policía Comunal Pehuajó realizó dos intervenciones de gran relevancia que concluyeron con la detención de varios sujetos y el secuestro de elementos clave para el esclarecimiento de delitos graves en la ciudad.

Tentativa de Homicidio y Narcotráfico:

El primero de los hechos se produjo este viernes 2 de enero de 2026, cuando personal policial recibió un alerta al sistema de emergencias 911 sobre disparos en la vía pública, específicamente en la calle Martín Fierro N° 935, de esaa ciudad. Al llegar al lugar, los agentes encontraron un vehículo Ford Focus gris con dos hombres en su interior, ambos oriundos de Pehuajó.

Tras dar la orden de detención y llevar a cabo un rápido y efectivo procedimiento, la policía logró reducir a los sujetos, quienes no opusieron resistencia. Durante la requisa, se descubrió que el conductor del vehículo portaba un revólver calibre 22 largo, junto con cuatro vainas servidas del mismo calibre, halladas en el lugar de los disparos. La policía también incautó dos bolsas con clorhidrato de cocaína, así como dinero en efectivo y un teléfono celular.

Según los testimonios recolectados y el análisis de material fílmico de cámaras de seguridad, los detenidos habrían estado involucrados previamente en una discusión con personas no identificadas, probablemente relacionada con una transacción de drogas. La situación habría escalado a disparos de arma de fuego, aunque afortunadamente, nadie resultó herido.

En el marco de la investigación, y con el apoyo de diversas fuerzas policiales como la DDI, CPR, Grupo GAD y el Destacamento de Seguridad Vial, se procedió a realizar un allanamiento en la vivienda de los detenidos, donde se incautaron más de 100 gramos de cocaína, otra arma de fuego, elementos de corte y una balanza de precisión. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Ayudantía de Causas Complejas y Estupefacientes de Trenque Lauquen, a cargo del Dr. Carini Hernández, enfrentando cargos por “Tentativa de homicidio, abuso, tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley 23.737” (Ley Nacional sobre Drogas).

Por otro lado, este sabado 3 de enero, personal policial de Pehuajó respondió a un nuevo llamado al sistema 911, que informaba sobre una pelea entre dos personas en la intersección de las calles Francisco Ramírez y Méndez. Se reportaba que los involucrados habrían utilizado armas blancas en el conflicto. Al llegar al lugar, los policías constataron que los agresores ya se habían retirado, pero se pudieron obtener testimonios clave que ayudaron a identificar al agresor.

A través de un rápido operativo, los oficiales lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de la comisaría y procedieron a su aprehensión. El hombre de 22 años, quien reside en Pehuajó, fue arrestado en flagrancia por el delito de “Lesiones Leves”. La víctima, un hombre de 32 años, sufrió heridas leves en el rostro y presentó la denuncia correspondiente. El agresor fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la U.F.I. N° 8 de Pehuajó, a cargo del Dr. Ruiz Schenstrom, quien evaluará su situación procesal en las próximas horas.

Los operativos realizados son una muestra clara del compromiso de la Policía Comunal de Pehuajó en la lucha contra el crimen organizado y la violencia en la ciudad. Las detenciones y secuestros de armas y drogas destacan el trabajo coordinado de las diferentes unidades policiales, quienes continúan investigando los hechos y buscando esclarecer posibles conexiones con otros delitos.

Mientras tanto, las autoridades locales siguen instando a la comunidad a colaborar con la policía y a realizar denuncias ante cualquier sospecha o incidente, con el fin de mantener la seguridad y el orden en la ciudad.