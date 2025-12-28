San Martín lidera la Fase 1 que entra en receso estival con victorias Granate, Violetas, Rojas y Fortineras

La primera rueda del campeonato 2025/2026 en su primera fase llegó a su fin con una jornada vibrante, que dejó varias sorpresas y una competencia ajustada en la parte alta de la tabla.

San Martín sigue al frente tras el empate del viernes sin goles con Once Tigres, mientras que Atlético Patricios cosechó una importante victoria al igual que Quiroga, El Fortín, Naón y San Agustín. A continuación, te presentamos el resumen completo de la jornada y las posiciones finales:

Resultados de la Fecha:

Viernes:

San Martín 0 – Once Tigres 0

Partido sin goles en el que ambos equipos no lograron concretar las oportunidades que tuvieron. Resultado que no favorece a ninguno de los dos, aunque San Martín se mantiene líder.

Sábado:

Atlético Patricios 2 – Agustín Álvarez 1

Victoria ajustada para Atlético Patricios que se quedó con tres puntos fundamentales para seguir en la pelea.

Atlético Quiroga 4 – La Niña 1

Imponente victoria de Atlético Quiroga, que dominó el partido con un doblete de Ronzano y un gol de Dellasala y otro de Torregutar, mientras que La Niña solo pudo descontar con un tanto de Palacios. – Árbitro: Enrique Márquez

Atlético Naón 3 – Atlético 9 de Julio 0

Atlético Naón mostró su poderío al derrotar a Atlético 9 de Julio por un claro 3 a 0, con Martínez-Perujo destacándose con dos goles. – Árbitro: Julio Márquez

El Fortín 1 – French 0

El Fortín se llevó una victoria mínima frente a French, en un duelo muy parejo que se resolvió con un solo gol. – Árbitro: Walter Medrano

San Agustín 4 – Libertad 2

San Agustín se lució con una actuación ofensiva espectacular y superó a Libertad por 4-2. Árbitro: Guillermo Bonello

Posiciones de la Tabla (Fase I):

San Martín – 24 puntos Atlético Naón – 22 puntos Once Tigres – 21 puntos Libertad – 19 puntos Atlético 9 de Julio – 17 puntos Patricios – 15 puntos San Agustín – 15 puntos Atlético French – 14 puntos Atlético Quiroga – 12 puntos El Fortín – 11 puntos La Niña – 6 puntos Agustín Álvarez – 4 puntos

Descanso hasta el 1 de febrero

Con el cierre de la primera rueda, los equipos disfrutarán de un descanso hasta el 1 de febrero, lo que les permitirá hacer ajustes y prepararse para la segunda mitad del torneo, donde cada partido será decisivo para la clasificación.