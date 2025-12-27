sábado, diciembre 27, 2025
Torneo Ascenso

El Torneo Mayor continúa con nuevos cruces y abre 12 de Octubre con Defensores de la Boca

Juegan esta sabado desde la s1 8 y mañana completan desde las 20, Dudignac con: 18 de Octubre

0
El Torneo Mayor de Arsecso sigue avanzando con gran ritmo y emoción.

Este fin de semana los cruces son entre quienes reultados victoriosos en la primera fecha con los dos que fueron derrotados.

En la jornada inaugural, 18 de Octubre logró una victoria 2-1 frente a 12 de Octubre, demostrando su gran momento y posicionándose como uno de los equipos más fuertes de la competencia. En otro resultado destacado, Defensores de la Boca goleó 5-1 a Dudignac, con un rendimiento impresionante tanto en ataque como en defensa.

A ahora, el Albiceleste en su cesped juega este sabado desde las 18, con Defensores de la Boca, que se proyecta como favorito en esta instancia, con gran futbol ofensivo. Jugarán arbitraje de Valentina Invernoz.

En tanto, el último domingo del año 2025, se jugará desde las 20  con arbitraje de María Radicciotti, Dudignac con 18 de Octubre.

Sintesis:

  • Sábado 
    12 de Octubre vs. Defensores de la Boca

  • Domingo 
    Dudignac vs. 18 de Octubre

Ambos partidos se presentan como cruciales para definir posiciones en la fase de grupos. Los equipos que lograron victorias en la jornada inaugural buscarán mantener su buen momento, mientras que los derrotados intentarán recuperarse para seguir en la lucha por ser de primera.

