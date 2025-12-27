Defensores de la Boca es el líder del Torneo Mayor tras su victoria ante 12 de Octubre

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En un partido donde cada punto es decisivo para la clasificación del Torneo Mayor de Arsecso, Defensores de la Boca logró una importante victoria por 3 a 1 sobre 12 de Octubre, posicionándose como líder momentáneo del campeonato, con arbitraje de Valentina Invernoz.

Los goles del ganador fueron obra de Lautaro Bonello en dos ocasiones, el segundo luego que le atajaran un penal y Emmanuel Maidana, quienes destacaron por su eficacia frente al arco rival.

12 de Octubre descontó por medio de Ciro González, pero no pudo frenar el poderío ofensivo de Defensores de la Boca, que dominó el encuentro.

Este triunfo deja a Defensores de la Boca en lo más alto de la tabla del Torneo Mayor, aunque aún falta el enfrentamiento de 18 de Octubre de visitante ante Dudignac para definir los otros puestos de la tabla.

La emoción continúa este domingo:

Dudignac vs. 18 de Octubre – Arbitro, María Radicciotti

Hora: 20:00 hs