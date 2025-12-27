sábado, diciembre 27, 2025
25.5 C
Nueve de Julio
sábado, diciembre 27, 2025
25.5 C
Nueve de Julio
Torneo A

Atlético Patricios derrotó a Agustín Alvarez que sigue sin alegrías del triunfo

Fue en el segundo partido de la ultima fecha dela primera ronda de la fase I con el incio del receso estival hasta el 1 de febrero 2026

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
Imagen archivo-referencial

En el segundo partido de la jornada por la Primera “A”, Atlético Patricios logró una importante victoria  de 2 a 1 frente a Agustín Álvarez, en un duelo disputado en su estadio bajo el arbitraje de Sebastián Bravo.

Con este triunfo, en el cierre de la proimera rueda de la fase I, Patricios sumó tres puntos vitales que lo posicionan más cerca de los primeros puestos de la tabla. Mientras tanto, Agustín Álvarez sigue sin poder sumar de a tres y permanece en el fondo de la clasificación.

Recordemos que el viernes emparaon sin goles, San Martín y Once Tigres.

Ahora, comienza para estos equipos la temporada estival y todo se reanudará el 1 de febrero 2026.

Posiciones de la tabla (Fase I):

  1. San Martín – 24 pts.

  2. Once Tigres – 21 pts.

  3. Libertad – 19 pts.

  4. Atlético Naón – 19 pts.

  5. Atlético 9 de Julio – 17 pts.

  6. Patricios – 15 pts.

  7. Atlético French – 14 pts.

  8. San Agustín – 12 pts.

  9. Atlético Quiroga – 9 pts.

  10. El Fortín – 8 pts.

  11. La Niña – 6 pts.

  12. Agustín Álvarez – 4 pts.

Mañana se completa con estos encuentros:

Desde las 18.00 hs.

Atlético Quiroga – La Niña. Arbitro: Enrique Márquez.
Atlético Naón – Atlético 9 de Julio. Arbitro: Julio Márquez.
El Fortín – French. Arbitro: Walter Medrano.

Desde las 20.00 hs.

San Agustín – Libertad. Arbitro: Guillermo Bonello.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6084

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR