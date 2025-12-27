Atlético Patricios derrotó a Agustín Alvarez que sigue sin alegrías del triunfo

- Advertisement -

En el segundo partido de la jornada por la Primera “A”, Atlético Patricios logró una importante victoria de 2 a 1 frente a Agustín Álvarez, en un duelo disputado en su estadio bajo el arbitraje de Sebastián Bravo.

Con este triunfo, en el cierre de la proimera rueda de la fase I, Patricios sumó tres puntos vitales que lo posicionan más cerca de los primeros puestos de la tabla. Mientras tanto, Agustín Álvarez sigue sin poder sumar de a tres y permanece en el fondo de la clasificación.

Recordemos que el viernes emparaon sin goles, San Martín y Once Tigres.

Ahora, comienza para estos equipos la temporada estival y todo se reanudará el 1 de febrero 2026.

Posiciones de la tabla (Fase I):

San Martín – 24 pts. Once Tigres – 21 pts. Libertad – 19 pts. Atlético Naón – 19 pts. Atlético 9 de Julio – 17 pts. Patricios – 15 pts. Atlético French – 14 pts. San Agustín – 12 pts. Atlético Quiroga – 9 pts. El Fortín – 8 pts. La Niña – 6 pts. Agustín Álvarez – 4 pts.

Mañana se completa con estos encuentros:

Desde las 18.00 hs.

Atlético Quiroga – La Niña. Arbitro: Enrique Márquez.

Atlético Naón – Atlético 9 de Julio. Arbitro: Julio Márquez.

El Fortín – French. Arbitro: Walter Medrano.

Desde las 20.00 hs.

San Agustín – Libertad. Arbitro: Guillermo Bonello.