San Martín y Once Tigres no se sacaron diferencias y empataron en el cierre de la primera rueda

En un partido jugado este viernes 26, San Martín y Once Tigres terminaron igualando sin goles, lo que dejó la cima de la tabla al Santos local, más apretada que nunca.

Con el arbitraje de Diego Romero, ambos equipos lucharon por el primer lugar hasta el último minuto, pero no lograron marcar la diferencia. Ahora, San Martín sigue liderando la fase con 24 puntos, mientras que Once Tigres se mantiene segundo con 21.

En este sabado se jugará el segundo encuentro, será entre Atlético Patricios y Agustín Alvarez desde las 19 hs.; el domingo se completará la fecha.

A las 18:00 hs.

Atlético Quiroga – La Niña. Árbitro: Enrique Márquez.

Naón – 9 de Julio – Árbitro: Julio Márquez.

El Fortín – French – Árbitro: Walter Medrano.

Desde las 20:00 hs.

San Agustín – Libertad. – Árbitro: Guillermo Bonello.

Posiciones de la tabla (Fase I):

San Martín – 24 pts. Once Tigres – 21 pts. Libertad – 19 pts. Atlético Naón – 19 pts. Atlético 9 de Julio – 17 pts. Atlético French – 14 pts. San Agustín – 12 pts. Patricios – 12 pts. Atlético Quiroga – 9 pts. El Fortín – 8 pts. La Niña – 6 pts. Agustín Álvarez – 4 pts.

El empate deja la lucha por el primer lugar más emocionante que nunca, y la segunda rueda promete más sorpresas en la definición del campeonato. Ambos equipos se mantienen en lo más alto, pero ahora todo dependerá de los próximos encuentros para saber quién se quedará con el segundo puesto.