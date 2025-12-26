viernes, diciembre 26, 2025
Atletismo

Llega la Carrera Nocturna 5K con un fin solidario

Organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad y el Club Atlético 9 de Julio, la propuesta deportiva se realizará el viernes 26 de diciembre por la noche y será a beneficio del Taller Protegido “Nacimos para Ti”.

0
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, junto al Club Atlético 9 de Julio, invitan a la comunidad a participar de la Carrera Nocturna 5K, un evento deportivo y solidario que tendrá lugar el viernes 26 de diciembre.

La largada está prevista para las 21:30 horas desde las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio. En tanto, la acreditación de atletas comenzará a las 20:00, mientras que el cierre de inscripciones será a las 21:00.

La competencia contará con categorías cada 5 años, lo que permitirá una participación amplia y equitativa para corredores y corredoras de distintas edades y niveles. Además del aspecto deportivo, la carrera tendrá un importante fin solidario, ya que será a beneficio del Taller Protegido “Nacimos para Ti”, por lo que cada participante estará colaborando con una causa social significativa para la comunidad.

Quienes deseen obtener más información o realizar la pre-inscripción, pueden hacerlo a través del formulario oficial disponible en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8e-B14pdJaN8wlekW0UaTPPLdSn37MCqt9zqMXSSWhVtErw/viewform?usp=sharing&ouid=108042069486404284566

La Carrera Nocturna 5K se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del deporte, promover hábitos saludables y, al mismo tiempo, colaborar con una institución local.

