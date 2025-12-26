El Proyecto de Presupuesto 2026 amenaza el futuro de la Educación y la Ciencia

- Advertisement -

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires ha expresado su firme rechazo al Proyecto de Presupuesto Nacional 2026 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Según la Dirección, esta iniciativa representa un ataque directo al Sistema Educativo Nacional y a la Ciencia y Tecnología, cruciales para el desarrollo sostenible del país.

El proyecto de presupuesto plantea la eliminación de leyes y artículos clave que garantizan la inversión mínima en educación y ciencia. De aprobarse, estas modificaciones pondrían en riesgo el acceso de todos los ciudadanos a una educación pública, gratuita y de calidad, además de comprometer la independencia y el crecimiento del sistema científico nacional.

Una de las propuestas más preocupantes es la derogación de normas fundamentales como el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional y el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que permiten financiar los recursos para mejorar las condiciones de las escuelas y fortalecer las áreas de formación técnica y agraria. Además, el proyecto elimina metas de inversión en ciencia y tecnología, lo que significaría una drástica reducción de recursos para instituciones clave como CONICET y las universidades nacionales.

En este contexto, la Dirección General de Cultura y Educación solicita al Senado de la Nación que rechace los artículos del presupuesto que proponen la eliminación de los fondos garantizados por ley. La entidad reafirma que la inversión en educación y ciencia no debe considerarse un gasto, sino una inversión fundamental para el desarrollo y el bienestar del pueblo argentino.