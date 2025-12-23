Comienzan las Escuelas de Verano 2026 en el distrito de Nueve de Julio

- Advertisement -

Con el inicio del nuevo año, el sistema educativo de Nueve de Julio da comienzo a las esperadas Escuelas de Verano, un programa que busca ofrecer actividades recreativas y educativas a los niños y jóvenes del distrito durante la temporada estival. Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso a la educación a través de diversas propuestas lúdicas y de aprendizaje, en un entorno organizado en varias sedes distribuidas por la ciudad y el resto del distrito.

En la mañana de hoy, se realizó la apertura oficial de las Escuelas Abiertas de Verano, con la presencia de la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, y el Coordinador del Programa, Agustín González, quienes ofrecieron detalles sobre el alcance de la iniciativa, los horarios y las sedes disponibles. También estuvieron presentes las inspectoras de Arte, Marcela Rivero, y de Educación Física, Liz Spinacci.

El Coordinador del Programa, Agustín González, explicó que las actividades no solo se llevarán a cabo en el casco urbano de Nueve de Julio, sino también en diversas localidades del distrito, garantizando que todos los niños y jóvenes tengan la oportunidad de participar en este proyecto educativo.

Las sedes operativas serán:

Localidades: Facundo Quiroga, Morea, Dudignac y Carlos María Naón.

Urbanas: Centro Educativo N° 801, N° 802 y Escuela Primaria N° 30.

La Inspectora Jefa Gabriela Tiani detalló que en cada sede se realizarán actividades variadas que incluyen desde juegos al aire libre hasta propuestas educativas vinculadas a la recreación. En algunas localidades, como Morea, se realizarán actividades en el balneario local, permitiendo a los niños disfrutar de actividades acuáticas. De igual forma, en Facundo Quiroga se aprovechará la pileta del Club Atlético.

“Este año, el objetivo es ofrecer no solo espacios de aprendizaje, sino también de esparcimiento y desarrollo físico. Con una agenda flexible de actividades, buscamos que los chicos disfruten y aprendan de una forma dinámica y divertida durante su tiempo libre”, comentó González.

En cuanto a la inscripción, se informó que ya se han preinscripto niños, niñas y jóvenes, aunque aquellos que aún no se han anotado pueden hacerlo directamente en las sedes, que ya están abiertas desde el 2 de enero, en el horario de 8 a 12, con algunas sedes operando en turnos diferenciados.

“Invitamos a las familias a acercarse a las sedes. El proceso es muy simple, solo se requiere una planilla de autorización. Queremos que todos los chicos tengan la oportunidad de participar, así que incluso si la inscripción ya comenzó, aún son bienvenidos”, concluyó Gabriela Tiani.

Las Escuelas de Verano 2026 no solo ofrecen un espacio para el aprendizaje, sino también una oportunidad para que los niños y jóvenes se diviertan, se integren y disfruten de un verano lleno de actividades educativas y recreativas.