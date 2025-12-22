Mariano Navone jugará en el Australian Open 2026

El tenis argentino volverá a tener protagonismo en uno de los escenarios más importantes del circuito mundial y, para Nueve de Julio, la noticia tiene un valor especial: Mariano Navone, oriundo de la ciudad, fue confirmado oficialmente como uno de los jugadores que integrarán el cuadro principal del Australian Open 2026, el primer Grand Slam de la temporada.

El certamen se disputará del 18 de enero al 1 de febrero en Melbourne Park, y contará con la presencia directa de nueve tenistas argentinos, ocho en el cuadro masculino y una representante en el femenino. Navone ingresó al main draw gracias a su posición en el ranking ATP, donde finalizó el año dentro del Top 100, un logro que consolida su crecimiento sostenido en el circuito profesional.

Para el tenista nuevejuliense, esta participación representa un nuevo paso en su carrera y la posibilidad de competir nuevamente en un torneo de máxima exigencia, frente a los mejores jugadores del mundo. Su presencia en Australia ratifica el gran momento que atraviesa y lo posiciona como uno de los representantes destacados del tenis nacional en 2026.

Amplia delegación argentina en Melbourne

Además de Navone, el listado masculino de argentinos confirmados lo integran Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante, todos con acceso directo al cuadro principal por ranking.

En la rama femenina, la única representante nacional será Solana Sierra, quien disputará por primera vez el main draw del Australian Open tras cerrar la temporada dentro de las mejores 100 del mundo.

El corte del ranking para el ingreso directo se ubicó en el puesto 101, lo que permitió una numerosa presencia albiceleste y volvió a reflejar el buen rendimiento de los tenistas argentinos a lo largo de la temporada 2025.

El gran desafío del inicio de temporada

El Australian Open abrirá oficialmente el calendario de Grand Slams del año y reunirá a las principales figuras del circuito, entre ellas al serbio Novak Djokovic, máximo campeón del torneo con diez títulos, y a las actuales estrellas del tenis mundial.

Para Mariano Navone, la cita en Melbourne no solo será un desafío deportivo de primer nivel, sino también un motivo de orgullo para Nueve de Julio, que volverá a tener a uno de los suyos compitiendo en la élite del tenis internacional.