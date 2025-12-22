lunes, diciembre 22, 2025
Los equipos de Newcom del Club Atlético han tenido una temporada inolvidable

Conocidos como Kosiucos, han brillado con una destacada temporada, acumulando títulos en competencias nacionales e internacionales, y en particular, sus logros en los torneos organizados por la Federación de Vóley Argentina (FEVA) y su clasificación para el Torneo Sudamericano 2026 marcan un hito en su historia.

0
Los Kosiucos han tenido una actuación estelar en los torneos federados, logrando destacarse en la categoría Mixto +50. Algunos de los principales logros incluyen:

  • Sudamericano (Chapadmalal): 3er lugar (Marzo)

  • Provincial (Chivilcoy): 1er lugar, Campeones (Abril)

  • Campeonato Argentino Nivel A (Santiago del Estero): 1er lugar, Campeones (Junio)

  • Provincial (T. Lauquen): 1er lugar, Campeones (Agosto)

  • Provincial (General Rodríguez): 1er lugar, Campeones (Septiembre)

  • Campeonato Argentino Nivel A (T. Lauquen): 3er lugar (Noviembre)

Además, el equipo logró clasificarse al Torneo Campeonato Sudamericano 2026 y actualmente ocupa el primer lugar en el ranking argentino de clubes de FEVA.

Femenino

En la categoría femenina, las Kosiucas también dejaron una marca imborrable:

  • Provincial (Las Flores): 1er lugar, Campeonas (Mayo)

  • Provincial (9 de Julio): 3er lugar (Agosto)

  • Campeonato Argentino (San José, San Luis): 3er lugar (Octubre)

Al igual que sus compañeros del equipo Mixto, las jugadoras también lograron la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026.

Otros Torneos:

  • Liga Femenina Las Flores (Ciclo Anual): Campeonas, Play Off 3er lugar

  • Torneo Argentino (Brinkmann, Córdoba): 2do lugar, Subcampeonas (Noviembre)

  • Copa Mixto Pastor Merlo (Daireaux): Campeones (Mayo)

  • Torneo Mixto Carlitos Bella (La Madrid): Campeones (Septiembre)

Jugadores Destacados:

En cuanto a los jugadores, varios fueron convocados a la Selección de Buenos Aires:

  • Femenino +50: Corina Logioco

  • Femenino +60: Silvina Giménez y Silvia Aguiñaga

  • Mixto +50: Alejandra Aramburu, Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Marcelo Dicasolo, Adrián Spalla, Oscar Spalla

  • Mixto +60: Cecilia Aramburu

Además, en la Selección Argentina, en la categoría Mixto +50, fueron convocados Alejandra Aramburu y Marcelo Dicásolo.

Plantel Completo 2025:

El plantel completo para la temporada 2025 incluye a:

  • Cecilia Aramburu

  • Maricel Oyarzabal

  • Karina De Buono

  • Alejandra Aramburu

  • Daniela Aniasi

  • Nancy Lozano

  • Corina Logioco

  • Silvina Giménez

  • Daniel Rodríguez

  • Rubén Neri

  • Marcelo Dicásolo

  • Fany Mortarini

  • Silvia Aguiñaga

  • Rubén Chiesa

  • Adrián Spalla

  • Oscar Spalla

DT: Prof. Susana Reale

Agradecimientos Especiales:

El Club Atlético agradece especialmente a los jugadores que participaron en diversas competencias: Paola Rosales, Andrea Quiroga, Isabel Junco Casanova, Silvana Checovich, Julio Arruiz, Guillermo Amestoy y Marcelo Bailon. Además, agradece al Señor Ape de la Plaza, integrante de la Comisión Directiva del Club, por su apoyo constante.

También se destaca el apoyo de los sponsors: SAN SAB, Gimnasio ENERGY TIME, ROSALUX, LOGIOCO, y a todos los amigos, familiares y clientes que han respaldado al equipo durante tres años consecutivos, comprando pollos arrollados todos los meses.

Un Año Histórico

Con una temporada tan exitosa, los equipos de Newcom del Club Atlético han consolidado su reputación en el ámbito del vóley nacional e internacional. El club se prepara ahora para los desafíos que traerá el Campeonato Sudamericano 2026, con una mirada puesta en seguir sumando trofeos y demostrando su talento en las canchas.

