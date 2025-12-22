Los equipos de Newcom del Club Atlético han tenido una temporada inolvidable

Los Kosiucos han tenido una actuación estelar en los torneos federados, logrando destacarse en la categoría Mixto +50. Algunos de los principales logros incluyen:
Sudamericano (Chapadmalal): 3er lugar (Marzo)
Provincial (Chivilcoy): 1er lugar, Campeones (Abril)
Campeonato Argentino Nivel A (Santiago del Estero): 1er lugar, Campeones (Junio)
Provincial (T. Lauquen): 1er lugar, Campeones (Agosto)
Provincial (General Rodríguez): 1er lugar, Campeones (Septiembre)
Campeonato Argentino Nivel A (T. Lauquen): 3er lugar (Noviembre)
Además, el equipo logró clasificarse al Torneo Campeonato Sudamericano 2026 y actualmente ocupa el primer lugar en el ranking argentino de clubes de FEVA.
Femenino
En la categoría femenina, las Kosiucas también dejaron una marca imborrable:
Provincial (Las Flores): 1er lugar, Campeonas (Mayo)
Provincial (9 de Julio): 3er lugar (Agosto)
Campeonato Argentino (San José, San Luis): 3er lugar (Octubre)
Al igual que sus compañeros del equipo Mixto, las jugadoras también lograron la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026.
Otros Torneos:
Liga Femenina Las Flores (Ciclo Anual): Campeonas, Play Off 3er lugar
Torneo Argentino (Brinkmann, Córdoba): 2do lugar, Subcampeonas (Noviembre)
Copa Mixto Pastor Merlo (Daireaux): Campeones (Mayo)
Torneo Mixto Carlitos Bella (La Madrid): Campeones (Septiembre)
Jugadores Destacados:
En cuanto a los jugadores, varios fueron convocados a la Selección de Buenos Aires:
Femenino +50: Corina Logioco
Femenino +60: Silvina Giménez y Silvia Aguiñaga
Mixto +50: Alejandra Aramburu, Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Marcelo Dicasolo, Adrián Spalla, Oscar Spalla
Mixto +60: Cecilia Aramburu
Además, en la Selección Argentina, en la categoría Mixto +50, fueron convocados Alejandra Aramburu y Marcelo Dicásolo.
Plantel Completo 2025:
El plantel completo para la temporada 2025 incluye a:
Cecilia Aramburu
Maricel Oyarzabal
Karina De Buono
Alejandra Aramburu
Daniela Aniasi
Nancy Lozano
Corina Logioco
Silvina Giménez
Daniel Rodríguez
Rubén Neri
Marcelo Dicásolo
Fany Mortarini
Silvia Aguiñaga
Rubén Chiesa
Adrián Spalla
Oscar Spalla
DT: Prof. Susana Reale
Agradecimientos Especiales:
El Club Atlético agradece especialmente a los jugadores que participaron en diversas competencias: Paola Rosales, Andrea Quiroga, Isabel Junco Casanova, Silvana Checovich, Julio Arruiz, Guillermo Amestoy y Marcelo Bailon. Además, agradece al Señor Ape de la Plaza, integrante de la Comisión Directiva del Club, por su apoyo constante.
También se destaca el apoyo de los sponsors: SAN SAB, Gimnasio ENERGY TIME, ROSALUX, LOGIOCO, y a todos los amigos, familiares y clientes que han respaldado al equipo durante tres años consecutivos, comprando pollos arrollados todos los meses.
Un Año Histórico
Con una temporada tan exitosa, los equipos de Newcom del Club Atlético han consolidado su reputación en el ámbito del vóley nacional e internacional. El club se prepara ahora para los desafíos que traerá el Campeonato Sudamericano 2026, con una mirada puesta en seguir sumando trofeos y demostrando su talento en las canchas.