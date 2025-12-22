Los equipos de Newcom del Club Atlético han tenido una temporada inolvidable

Los Kosiucos han tenido una actuación estelar en los torneos federados, logrando destacarse en la categoría Mixto +50. Algunos de los principales logros incluyen:

Sudamericano (Chapadmalal) : 3er lugar (Marzo)

Provincial (Chivilcoy) : 1er lugar, Campeones (Abril)

Campeonato Argentino Nivel A (Santiago del Estero) : 1er lugar, Campeones (Junio)

Provincial (T. Lauquen) : 1er lugar, Campeones (Agosto)

Provincial (General Rodríguez) : 1er lugar, Campeones (Septiembre)

Campeonato Argentino Nivel A (T. Lauquen): 3er lugar (Noviembre)

Además, el equipo logró clasificarse al Torneo Campeonato Sudamericano 2026 y actualmente ocupa el primer lugar en el ranking argentino de clubes de FEVA.

Femenino

En la categoría femenina, las Kosiucas también dejaron una marca imborrable:

Provincial (Las Flores) : 1er lugar, Campeonas (Mayo)

Provincial (9 de Julio) : 3er lugar (Agosto)

Campeonato Argentino (San José, San Luis): 3er lugar (Octubre)

Al igual que sus compañeros del equipo Mixto, las jugadoras también lograron la clasificación al Campeonato Sudamericano 2026.

Otros Torneos:

Liga Femenina Las Flores (Ciclo Anual): Campeonas, Play Off 3er lugar

Torneo Argentino (Brinkmann, Córdoba) : 2do lugar, Subcampeonas (Noviembre)

Copa Mixto Pastor Merlo (Daireaux) : Campeones (Mayo)

Torneo Mixto Carlitos Bella (La Madrid): Campeones (Septiembre)

Jugadores Destacados:

En cuanto a los jugadores, varios fueron convocados a la Selección de Buenos Aires:

Femenino +50 : Corina Logioco

Femenino +60 : Silvina Giménez y Silvia Aguiñaga

Mixto +50 : Alejandra Aramburu, Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Marcelo Dicasolo, Adrián Spalla, Oscar Spalla

Mixto +60: Cecilia Aramburu

Además, en la Selección Argentina, en la categoría Mixto +50, fueron convocados Alejandra Aramburu y Marcelo Dicásolo.

Plantel Completo 2025:

El plantel completo para la temporada 2025 incluye a:

Cecilia Aramburu

Maricel Oyarzabal

Karina De Buono

Alejandra Aramburu

Daniela Aniasi

Nancy Lozano

Corina Logioco

Silvina Giménez

Daniel Rodríguez

Rubén Neri

Marcelo Dicásolo

Fany Mortarini

Silvia Aguiñaga

Rubén Chiesa

Adrián Spalla

Oscar Spalla

DT: Prof. Susana Reale