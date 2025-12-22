Llega la Carrera Nocturna 5K y sale desde Atlético 9 de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio y el Club Atlético 9 de Julio invitan a todos los amantes del running a participar de la Carrera Nocturna 5K, que se llevará a cabo el viernes 26 de diciembre.

La largada de la competencia está programada para las 21:30 desde las instalaciones del Club Atlético 9 de Julio, mientras que la inscripción estará abierta hasta las 21:00, y la acreditación de los atletas comenzará a las 20:00. Además, la carrera contará con categorías cada 5 años, garantizando una amplia participación de personas de todas las edades.

Este evento no solo se destaca por ser una gran fiesta deportiva, sino que también tiene un fin solidario. La carrera será a beneficio del Taller Protegido “Nacimos para Ti”, por lo que cada corredor contribuirá a una noble causa mientras disfruta de esta competencia.

Los interesados en participar pueden acceder al enlace oficial para obtener más información y pre-inscribirse en el siguiente enlace.