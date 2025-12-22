Cierre Anual Musical en la Biblioteca José Ingenieros: un homenaje al talento jóven y la música en vivo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El pasado sábado 20 de diciembre, la Biblioteca Municipal vivió una noche cargada de emoción, talento y música en vivo, en el marco del cierre anual musical de los alumnos de batería del reconocido Chapu Aztoviza.

Durante tres noches consecutivas, los jóvenes bateristas tuvieron la oportunidad de mostrar sus avances y deleitar al público con su destreza en el escenario.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue la destacada participación de Pedrito Guazzaroni, quien brilló desde la batería en una impresionante presentación. Lo más llamativo de su actuación fue la colaboración especial de su padre, Cristian Guazzaroni, quien acompañó a su hijo en este emotivo momento. La familia Guazzaroni demostró una vez más que el talento se hereda y se transmite de generación en generación.

El evento, que contó con versiones de temas clásicos del rock nacional, como los hits de Los Pericos, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Divididos, entre otros, también incluyó interpretaciones de temas internacionales, con canciones de artistas como Bruno Mars y Coldplay, que fueron acompañadas por batería en vivo, brindando una atmósfera única y vibrante.

Uno de los momentos más destacados fue la versión en vivo del clásico de Los Fabulosos Cadillacs, Manuel Santillán, el León. Pedrito Guazzaroni estuvo acompañado por una increíble sección de vientos, integrada por Gabriela Tambascia (saxo), Diego Valbuzzi (saxo) y Fernando Marturano (trompeta), quienes añadieron una capa extra de energía y emoción a la interpretación.

Este evento no solo permitió a los jóvenes músicos demostrar sus habilidades, sino que también sirvió como un espacio de encuentro y aprendizaje, donde el público pudo apreciar el esfuerzo y dedicación de los estudiantes de batería. Además, se destacó la importancia de eventos como este para afianzar la relación de los niños y jóvenes con la música, permitiéndoles crecer y desarrollarse en un entorno creativo y colaborativo.

Agradecemos a Chapu Aztoviza por organizar estas maravillosas muestras musicales y por ofrecer a los chicos y chicas la oportunidad de compartir su pasión con el público.