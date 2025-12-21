domingo, diciembre 21, 2025
30 C
Nueve de Julio
domingo, diciembre 21, 2025
30 C
Nueve de Julio
Vida Sana

Seguridad Vial ante la Navidad: llamado a la prevención y al autocuidado, especialmente para ciclistas

El aumento del tránsito vehicular, las celebraciones y el consumo de alcohol incrementan los riesgos viales durante las fiestas de fin de año, por lo que se refuerzan recomendaciones clave para quienes se movilizan en bicicleta

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La temporada navideña es un periodo de encuentro y celebración, pero también representa un aumento significativo de los riesgos en las calles y carreteras. El mayor flujo vehicular, la distracción de conductores, el cansancio y el consumo de alcohol elevan la probabilidad de siniestros viales, afectando a todos los usuarios de la vía, especialmente a los ciclistas, uno de los grupos más vulnerables.

Ante este escenario, se hace un llamado a la responsabilidad, la prudencia y el autocuidado. Si eres ciclista y deseas evitar convertirte en víctima de la violencia vial, es fundamental planificar tu ruta, conducirte con cortesía y anticipar los riesgos propios de la actividad. Con el objetivo de educar y orientar, se han establecido 13 Reglas Básicas de Seguridad Vial para ciclistas, enfocadas en reducir accidentes y proteger la vida.

13 Reglas Básicas de Seguridad Vial para Ciclistas

  1. Prepárate: Usa siempre casco de seguridad, ropa adecuada y calzado apropiado al utilizar tu bicicleta.

  2. Revisa: Verifica que tu bicicleta esté en condiciones seguras: llantas, presión de aire, desgaste, corrosión, tensión de la cadena y correcto funcionamiento de los frenos.

  3. Verifica: Asegúrate de que el rodado y la altura del asiento sean las adecuadas para tu estatura.

  4. Hazte notar: Utiliza chaleco reflejante de colores llamativos, luces LED parpadeantes, en el espacio trasero que conecta con el asiento y evita colocarte en los puntos ciegos de vehículos y camiones. Señaliza siempre tus maniobras.

  5. Evita salir de noche: Si es necesario hacerlo, usa ropa clara, reflejantes, luz blanca al frente y luz roja en la parte trasera.

  6. Alcohol o drogas: Si has consumido, deja la bicicleta.

  7. Salidas en grupo: Evita rodar en “pelotón”; procura ir en caravana y siempre por el extremo derecho.

  8. Respeta al peatón: El peatón tiene prioridad. En zonas peatonales, desciende de la bicicleta.

  9. Evita vías peligrosas: No transites por autopistas, vías rápidas ni por el centro de la calle o carretera.

  10. Controla la velocidad: Evita circular a más de 30 km/h; a mayor velocidad, las lesiones suelen ser más graves.

  11. Cuidado con los portazos: Al rebasar vehículos en zonas comerciales, escuelas o paraderos, existe el riesgo de que abran puertas sin verte. Usa timbre o bocina para llamar la atención.

  12. Cuida tu salud: Andar en bicicleta requiere esfuerzo físico. Si estás indispuesto o tienes problemas de salud, no te expongas.

  13. Precaución con el calor: En días soleados o competencias, hidrátate adecuadamente para evitar golpes de calor.

Las fiestas navideñas deben ser un tiempo de alegría y no de tragedias. El respeto a las normas viales y el autocuidado son claves para que todos, conductores, peatones y ciclistas, puedan regresar seguros a casa. Cuidarse es una responsabilidad compartida que alcanza a todos.

No olvidarse, el tránsito lo hacemos cada uno de los integrantes de la comunidad.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6077

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR