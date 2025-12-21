Seguridad Vial ante la Navidad: llamado a la prevención y al autocuidado, especialmente para ciclistas

- Advertisement -

La temporada navideña es un periodo de encuentro y celebración, pero también representa un aumento significativo de los riesgos en las calles y carreteras. El mayor flujo vehicular, la distracción de conductores, el cansancio y el consumo de alcohol elevan la probabilidad de siniestros viales, afectando a todos los usuarios de la vía, especialmente a los ciclistas, uno de los grupos más vulnerables.

Ante este escenario, se hace un llamado a la responsabilidad, la prudencia y el autocuidado. Si eres ciclista y deseas evitar convertirte en víctima de la violencia vial, es fundamental planificar tu ruta, conducirte con cortesía y anticipar los riesgos propios de la actividad. Con el objetivo de educar y orientar, se han establecido 13 Reglas Básicas de Seguridad Vial para ciclistas, enfocadas en reducir accidentes y proteger la vida.

13 Reglas Básicas de Seguridad Vial para Ciclistas

Prepárate: Usa siempre casco de seguridad, ropa adecuada y calzado apropiado al utilizar tu bicicleta. Revisa: Verifica que tu bicicleta esté en condiciones seguras: llantas, presión de aire, desgaste, corrosión, tensión de la cadena y correcto funcionamiento de los frenos. Verifica: Asegúrate de que el rodado y la altura del asiento sean las adecuadas para tu estatura. Hazte notar: Utiliza chaleco reflejante de colores llamativos, luces LED parpadeantes, en el espacio trasero que conecta con el asiento y evita colocarte en los puntos ciegos de vehículos y camiones. Señaliza siempre tus maniobras. Evita salir de noche: Si es necesario hacerlo, usa ropa clara, reflejantes, luz blanca al frente y luz roja en la parte trasera. Alcohol o drogas: Si has consumido, deja la bicicleta. Salidas en grupo: Evita rodar en “pelotón”; procura ir en caravana y siempre por el extremo derecho. Respeta al peatón: El peatón tiene prioridad. En zonas peatonales, desciende de la bicicleta. Evita vías peligrosas: No transites por autopistas, vías rápidas ni por el centro de la calle o carretera. Controla la velocidad: Evita circular a más de 30 km/h; a mayor velocidad, las lesiones suelen ser más graves. Cuidado con los portazos: Al rebasar vehículos en zonas comerciales, escuelas o paraderos, existe el riesgo de que abran puertas sin verte. Usa timbre o bocina para llamar la atención. Cuida tu salud: Andar en bicicleta requiere esfuerzo físico. Si estás indispuesto o tienes problemas de salud, no te expongas. Precaución con el calor: En días soleados o competencias, hidrátate adecuadamente para evitar golpes de calor.

Las fiestas navideñas deben ser un tiempo de alegría y no de tragedias. El respeto a las normas viales y el autocuidado son claves para que todos, conductores, peatones y ciclistas, puedan regresar seguros a casa. Cuidarse es una responsabilidad compartida que alcanza a todos.

No olvidarse, el tránsito lo hacemos cada uno de los integrantes de la comunidad.