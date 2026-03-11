Seviene la copa de otoño 2026 para adultos mayores

- Advertisement -

La Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, junto con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, anunciaron la realización de la Copa de Otoño 2026, un evento destinado a promover la recreación y el deporte entre los vecinos y vecinas del distrito mayores de 55 años.

La propuesta está abierta a la comunidad y permitirá la participación de equipos integrados por hombres, mujeres o mixtos, con un máximo de ocho participantes y un comodín. Los equipos competirán en disciplinas tradicionales como Tejo Mixto, Truco, Sapo, Chin-Chon, Taba y Burako, que se disputarán de manera progresiva a lo largo del certamen.

Las actividades se desarrollarán los viernes a partir de las 14 horas, comenzando el 10 de abril, en el Playón Municipal, ubicado en la intersección de avenida San Martín y Agustín Álvarez. Cada equipo sumará puntos según su desempeño en las distintas disciplinas, lo que permitirá establecer la clasificación general del torneo.

El equipo ganador será distinguido con el Trofeo Copa de Otoño, que conservará hasta la siguiente edición del evento.

Inscripción:

Los interesados pueden inscribirse en la oficina de Adultos Mayores, ubicada en Balcarce 735, en el horario de 7 a 13 horas. El plazo para presentar las planillas de inscripción se extenderá hasta el viernes 27 de marzo.