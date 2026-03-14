Día Mundial de la Endometriosis: la enfermedad invisible que afecta al 10% de las mujeres

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Cada 14 de marzo se celebra el Día Mundial de la Endometriosis, con el objetivo de concienciar sobre una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta al tejido endometrial del aparato reproductor femenino. La endometriosis se produce cuando un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de este, provocando dolor intenso en la pelvis y complicaciones para lograr un embarazo.

El tejido endometrial, cuando no está dentro del útero, se comporta igual: se engrosa, se separa y genera sangrado. El problema es que crece donde no debería y no se elimina del cuerpo y hay casos que afecta a los ovarios formando quistes conocidos como endometriomas.

Uno de los principales desafíos de esta enfermedad es la dificultad para diagnosticarla. A menudo, las mujeres consultan a múltiples médicos durante años antes de recibir un diagnóstico adecuado. Hoy se lucha contra esto porque antes el diagnóstico de endometriosis podía tardar hasta 10 años.

Los síntomas varían entre cada paciente, pero el dolor pélvico intenso durante la menstruación es uno de los más comunes. Algunas mujeres también experimentan dolor durante las relaciones sexuales o al ir al baño, y muchas enfrentan dificultades para concebir.

Se estima que el 10% de las mujeres en edad reproductiva podría padecer endometriosis, cifra que aumenta entre 30 y 50% en quienes presentan problemas de fertilidad.

Actualmente no existe una manera de prevenir la endometriosis ni una cura definitiva, pero la detección temprana y el tratamiento adecuado pueden reducir los síntomas y frenar la progresión de la enfermedad. Por eso, la concienciación y la educación sobre esta condición son fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.