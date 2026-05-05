- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco del Día Mundial de la Higiene de las Manos 2026, organismos internacionales y centros de salud refuerzan el llamado a priorizar esta práctica esencial para prevenir infecciones, reducir casos de sepsis y proteger especialmente a madres, recién nacidos, pacientes y trabajadores sanitarios.

Cada 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Higiene de las Manos, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre la importancia de una acción simple pero fundamental: lavarse correctamente las manos en los momentos adecuados dentro de los servicios de salud.

Bajo el lema “La higiene de las manos: una acción que salva vidas”, la campaña 2026 pone el foco en la prevención de las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS), que continúan representando una amenaza en hospitales, clínicas y centros de atención de todo el mundo.

Estas infecciones no solo generan complicaciones en la salud de los pacientes, sino que también incrementan la resistencia a los antimicrobianos, elevan los costos del sistema sanitario y, en muchos casos, pueden provocar discapacidad permanente o muerte prematura.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, una proporción significativa de estas infecciones puede evitarse mediante prácticas oportunas de higiene de manos y el cumplimiento de medidas de prevención y control de infecciones.

La campaña de este año también hace especial énfasis en la salud materna y neonatal. Toda mujer embarazada, puérpera y cada recién nacido pueden estar expuestos a infecciones que deriven en cuadros de sepsis, una de las principales causas de mortalidad prevenible en todo el mundo.

Especialistas remarcan que fortalecer la higiene de manos en maternidades, salas de parto y unidades neonatales constituye una medida accesible, eficaz y equitativa para reducir riesgos y mejorar la calidad de atención.

Además, destacan que para lograr resultados sostenibles es necesario que esta práctica esté acompañada por políticas institucionales sólidas, capacitación continua del personal de salud y acceso permanente a insumos básicos como agua segura, jabón y soluciones alcohólicas.

La fecha busca recordar que un gesto cotidiano puede marcar una enorme diferencia: unas manos limpias pueden prevenir enfermedades, evitar complicaciones y salvar vidas.