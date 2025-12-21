San Martín sigue puntero pese a perder con Libertad que acorta distancias

- Advertisement -

En una jornada cargada de emoción, la décima fecha de la Fase I del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense dejó varios resultados que empezaron a moldear la parte alta de la tabla. San Martín sigue en la cima, pero su ventaja se ha visto reducida después de que Libertad lograra un importante triunfo ante ellos. Por otro lado, San Agustín logró una contundente victoria en su visita a Agustín Álvarez, mientras que Atlético Quiroga se impuso por la mínima ante French.

Otro triunfo importante fue el de Once Tiges que le saca el invicto a Naón y lo paraliza en la tabla; y Paricios que ganó a La Niña avanza en las ubicaciones

Resultados de la jornada:

La Niña 0-2 Atlético Patricios (Román Leguizamón, Gustavo Piccirilo)

En un partido importante para ambos equipos, Atlético Patricios se llevó los tres puntos con goles de Román Leguizamón y Gustavo Piccirilo. La victoria le permite a los “Patricios” mantenerse en la pelea por el medio de la tabla.

Once Tigres 1-0 Atlético Naón (Matías Ferreyra)

Con un gol de Matías Ferreyra, Once Tigres se impuso por 1-0 a Atlético Naón, en un duelo clave para ambos equipos, que luchan por mantenerse cerca de los puestos de arriba y además le hizo perdeer el invicto con actitud goleadora.

Atlético French 0-1 Atlético Quiroga (Lucas Del Papa)

Atlético Quiroga logró una victoria ajustada por 1-0 sobre Atlético French, con gol de Lucas Del Papa, lo que les permitió sumar tres puntos cruciales en su pelea por la clasificación.

Libertad 3-1 San Martín (Emmanuel Miraglia, Maximiliano Salazar, Mauricio Carrazco) y im transitorio empate había logrado Agustín Hipkins.

Libertad se impuso por 3-1 a San Martín en un gran partido, con goles de Emmanuel Miraglia, Maximiliano Salazar y Mauricio Carrazco. Agustín Hipkins descontó para el conjunto visitante. Con esta victoria, Libertad sumó 16 puntos, acercándose a los primeros lugares.

Agustín Álvarez 0-3 San Agustín (Pedro Casey, 2x; Fermín Longarini)

San Agustín goleó por 3-0 a Agustín Álvarez, con dos goles de Pedro Casey, el primero desde los 12 pasos y uno de Fermín Longarini, consolidando una gran victoria en su visita.

Posiciones de la tabla tras la décima fecha (Fase I):