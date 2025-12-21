San Martín cierra un 2025 positivo y se prepara para un 2026 de crecimiento

- Advertisement -

El Hockey del Club Atlético San Martín llega al cierre del año 2025 con un balance ampliamente positivo, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Desde febrero, la disciplina trabajó intensamente y sumó colaboradores que fortalecieron la organización, proyectando ya nuevas metas para 2026.

Matías Zárate, presidente de la Subcomisión de Hockey, y la profesora Jorgelina “Coli” Faure destacaron el crecimiento alcanzado durante el año. Como parte del cierre, se realizó recientemente una actividad recreativa y social en la sede del club, con juegos, entrega de reconocimientos y momentos de integración para jugadoras, familias y profesores.

Balance institucional y deportivo

Zárate remarcó que “nos hemos conformado una nueva subcomisión, usando todo lo anterior que se hizo bien, y estamos muy contentos. Ahora queda darle desde el entorno de los padres un empujón más, para darle mayor fuerza al hockey de San Martín. Ya se comenzaron a realizar mejoras en la cancha y hay muchos proyectos lindos para 2026”.

Por su parte, Faure subrayó el compromiso de jugadoras, profesores, padres y la comisión directiva, destacando que el hockey de San Martín “está en un proceso de crecimiento y formación. Las camadas se fueron renovando y creemos que viene mucho futuro, lo que nos obliga a un trabajo fuerte. Este año nos deja muy contentos desde lo deportivo y grupal; las divisiones respondieron dentro de lo esperado y logramos resultados importantes”.

Entre los logros deportivos, la 5ta división consiguió un tercer puesto, mientras que la categoría Mamis obtuvo el subcampeonato de la Asociación. Además, Faure tuvo la oportunidad de dirigir técnicamente a la categoría Sub 19 en el torneo nacional organizado por la Asociación de Hockey del Centro de la provincia de Buenos Aires (AHCBA) en Neuquén.

Actualmente, la disciplina cuenta con más de 120 jugadoras distribuidas entre la Escuela, Competición y Mamis.

Proyecciones para 2026

Para el próximo año, Zárate adelantó dos líneas de trabajo: fortalecer la Escuela de formación, considerada un motor fundamental para el club, y avanzar con obras que se suman a las ya concretadas este año, incluyendo nuevos vestuarios, sector parrilla y un SUM para uso del hockey y la familia. Coli Faure asumirá como Coordinadora general del Hockey de San Martín.

Plantel de profesores

El plantel de entrenadores contó este año con Marcos Asenjo en Primera División; Faure en 5ta, 6ta y 7ma; Mariano Delamer como coordinador de la Escuela de Hockey; y la participación de Fermín Hernández, Florencia Cambello, Lara Sainz, Milagro Rayu y Victoria Álvarez en el trabajo físico. Para 2026, se sumarán más profesores para reforzar las distintas categorías.

Con un balance más que positivo, el Hockey de San Martín cierra 2025 con crecimiento y preparación para elevar su nivel deportivo e institucional en la próxima temporada.