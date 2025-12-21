Libertad recibe a San Martín en un duelo que pone a prueba el liderazgo ‘Santo’

- Advertisement -

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, la décima fecha de la Fase I del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense se disputará mayormente en horario nocturno. El encuentro que se lleva todas las miradas será el que protagonicen Libertad y San Martín, desde las 20, en el estadio Vicente Cusatti.

El Lagunero, líder del certamen con 23 puntos, visitará a un Libertad que busca afirmarse y achicar la diferencia de 10 unidades que hoy los separa. Con arbitraje de Julio Márquez, el local intentará hacerse fuerte en su casa y demostrar que está para pelear más arriba en este campeonato.

A la misma hora, en el estadio Antonio Crosa, Agustín Álvarez intentará salir del último puesto de la tabla aprovechando su localía. El equipo dirigido por Gonzalo Choy González apuesta a la madurez de su joven plantel frente a San Agustín, que tendrá el debut del experimentado Mauricio del Pino como entrenador. Ricardo Tripulillo será el encargado de impartir justicia.

La jornada comenzará una hora antes en French, donde desde las 19, en el estadio Alberto Dehenen, Atlético French recibirá a Atlético Quiroga con arbitraje de María Radicciotti. Ambos equipos necesitan sumar de a tres, aunque la urgencia es mayor para el conjunto “Violeta”, que busca salir del fondo de las posiciones.

Desde las 18, en el coqueto estadio de Once Tigres, el conjunto local se medirá ante Atlético Naón, uno de los protagonistas del torneo y actual escolta. Con Martín Moreno como árbitro, será un choque clave, ya que el “Rojo” es segundo y los “Tigres” marchan cuartos, ambos con aspiraciones de pelear bien arriba.

La fecha se reanudará más temprano, a las 17.30, en La Niña. En el estadio José María Solaberrieta, el conjunto local recibirá a Atlético Patricios, en un encuentro que puede ser determinante para ambos en la pelea por escalar posiciones. Diego Romero será el árbitro del partido.

Cronograma – Fecha 10 (Fase I):

17.30 hs: La Niña vs. Patricios – Árbitro: Diego Romero

18.00 hs: Once Tigres vs. Naón – Árbitro: Martín Moreno

19.00 hs: French vs. Quiroga – Árbitro: María Radicciotti

20.00 hs: Libertad vs. San Martín – Árbitro: Julio Márquez

20.00 hs: Agustín Álvarez vs. San Agustín – Árbitro: Ricardo Tripulillo

Recordemos, que el viernes a la noche en el Estadio Ramón N. Poratti, El Fortín le ganó 3 a 0 a Atlético 9 de Julio.

Posiciones – Fase I:

San Martín – 23 pts Atlético Naón – 19 pts Atlético 9 de Julio – 17 pts Once Tigres – 14 pts Atlético French – 14 pts Libertad – 13 pts Patricios – 9 pts San Agustín – 9 pts El Fortín – 8 pts La Niña – 6 pts Atlético Quiroga – 6 pts Agustín Álvarez – 4 pts

Una fecha cargada de expectativas, donde cada punto comienza a valer oro en el camino hacia la definición de la Fase I.