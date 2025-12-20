Torneo Ascenso: Comienza la Fase II o Mayor rumbo a Primera

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Esta noche da inicio la Fase II del Torneo Ascenso, también conocida como la Fase Mayor, en la cual los equipos se juegan el todo por el todo en su camino hacia la Primera División. En la decimocuarta fecha, dos partidos destacados prometen mucha emoción y competencia.

En el estadio del Club Once Tigres, Defensores de la Boca se enfrenta a Dudignac, con el arbitraje de Sebastián Bravo. Ambos equipos llegan con la esperanza de hacer un buen papel en esta fase, buscando escalar posiciones y mantenerse en la pelea por el ascenso. Este enfrentamiento promete ser de alto vuelo, con los equipos luchando por no ceder terreno en la tabla.

Por otro lado, en El Provincial, el 18 de Octubre recibirá a 12 de Octubre, en un duelo clave para las aspiraciones de los equipos en este torneo. El árbitro Walter Medrano será el encargado de impartir justicia en este encuentro. El equipo de 18 de Octubre, que ya ganó la Fase I, llega con un gran momento y buscará seguir mostrando el nivel que los llevó a ser los ganadores de la fase anterior, demostrando por qué se consideran uno de los favoritos para avanzar en esta nueva etapa.

Con el arranque de la Fase II, el Torneo Ascenso promete ser una competencia importante, donde los equipos lucharán por el tan ansiado ascenso a la Primera División. Los próximos partidos serán cruciales, y cada punto cuenta para los equipos que aún sueñan con llegar a la cima.