Mariano Navone ganó el Road to Australia en el Lawn Tennis con un sólido juego

El camino hacia Australia ya está en marcha para el tenis argentino. En el Buenos Aires Lawn Tennis Club, sobre cancha dura y en el Estadio Guillermo Vilas, comenzó a disputarse el Road to Australia, torneo de preparación que marca el pulso previo al primer Grand Slam de la temporada, que se pondrá en juego el próximo 12 de enero.

En el encuentro destacado de la jornada, juegado en el final de la tarde y terminado ya en la noche del final de la Primavera 2025, Mariano Navone se convirtió en el ganador ante Ramón Burrucchaga por 7-5, 4-6 y 10-8 y alzó la copa del primer Road to Australia sobre cancha dura en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, gritó Campeón!.

Navone, formado en la Escuela de Tenis del Club Atlético 9 de Julio, volvió a mostrar solidez desde el fondo de la cancha y carácter en los momentos clave. El bonaerense, que viene consolidándose en el circuito, es una de las cartas fuertes argentinas en este proceso de preparación rumbo a Melbourne.

El Road to Australia se presentó como una oportunidad para los jugadores nacionales, no solo para sumar ritmo de competencia sobre superficie dura, sino también para medirse en un contexto similar al que encontrarán en el Abierto de Australia.

Previamente, en el mismo escenario, en la rama femenina, el certamen consagró a Julia Riera, quien derrotó a Jazmín Ortenzi por 6-4 y 6-3 en la final. Riera celebró su rendimiento y destacó el trabajo realizado en la devolución, una de las claves de su victoria, además del vínculo personal que la une a su rival desde la infancia.

Con campeones definidos y partidos de alto nivel, el Road to Australia confirma su importancia como punto de partida para los argentinos que sueñan con llegar afilados al primer gran desafío del año.

Y esta noche, Mariano Navone festeja, y Nueve de Julio, tambien.