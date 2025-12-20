sábado, diciembre 20, 2025
Torneo Ascenso

Camino a ser de Primera entró en su etapa decisiva y 18 de Octubre marcó diferencia

En la jornada inaugural del Torneo Mayor, 18 de Octubre volvió a demostrar su gran momento al imponerse como local 2 a 1 a 12 de Octubre

Con arbitraje de Walter Medrano y en El Provincial, 18 de Octubre derrotó 2 a 1 a 12 de Octubre en el primer encuentro de la Fase II del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.

Los goles del conjunto local fueron convertidos por Lucas Sánchez y Francis Delgado, mientras que Braian Cáceres descontó para la visita. El equipo dirigido por Marcelo García, ganador de la Fase I, ratificó su condición de candidato al ascenso, mostrando nuevamente una marcada mentalidad ganadora.

Desde el inicio, 18 de Octubre salió decidido a quedarse con el partido, imponiendo condiciones especialmente en la primera mitad, donde logró sacar diferencias en el marcador y manejar el desarrollo del juego con solidez y ambición ofensiva. A pesar del esfuerzo de 12 de Octubre, el local supo sostener la ventaja y cerrar un debut positivo en esta etapa decisiva del certamen.

Lo que viene

La fecha se completa este sábado en el estadio Once Tigres, donde Defensores de la Boca recibirá a Atlético Dudignac desde las 20.30, con arbitraje de Sebastián Bravo, en un encuentro que promete ser clave para comenzar a posicionarse en el Torneo Mayor.

