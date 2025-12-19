Navone se clasificó para la final del Road to Australia tras vencer a Facundo Díaz Acosta

El tenista argentino Mariano Navone logró su pase a la final del primer Road to Australia sobre cancha dura en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, tras derrotar a su compatriota Facundo Díaz Acosta en la primera semifinal masculina con un marcador de 1-6, 6-3 y 10-4. “Jugamos en serio. El torneo nos viene bien para probar o buscar cosas nuevas en nuestros juegos. Y competir entre el entrenamiento es un buen ejercicio para la cabeza”, comentó Navone después de la victoria.

Navone enfrentará en la final a Román Burruchaga, quien avanzó tras derrotar a Genaro Olivieri por 7-5 y 6-2. “Estas actuaciones me dan confianza para empezar 2026 con todo. El Road2Aus es una exhibición muy linda para competir entre todos”, expresó Burruchaga, quien reemplazó a Camilo Ugo Carabelli, quien se retiró por molestias físicas.

Por otro lado, en el cuadro femenino, Jazmín Ortenzi se impuso con claridad a la mexicana Ana Sofía Sánchez por 6-3 y 6-0, mientras que Julia Riera derrotó a la chilena Antonia Vergara por 6-3 y 6-3, y ambas se asegurarán un lugar en la final femenina.

Este sábado, las actividades del torneo continúan a partir de las 16:00 hs con una exhibición de Gustavo Fernández, ex N°1 del mundo en tenis sobre silla de ruedas y campeón de múltiples Grand Slams en ese circuito. La final femenina se disputará a las 17:30 hs, mientras que la definición masculina comenzará a las 19:00 hs.