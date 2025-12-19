El Fortín goleó a Atlético 9 de Julio al abrirse la décima fecha del torneo

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Liga Nuevejuliense de Fútbol puso en marcha este viernes la décima fecha del campeonato de Primera A con un partido disputado en el Estadio Ramón N. Poratti. En ese escenario, El Fortín fue efectivo y logró una clara victoria por 3 a 0 frente a Atlético 9 de Julio, bajo el arbitraje de Enrique Márquez.

El conjunto visitante supo aprovechar sus oportunidades y se quedó con tres puntos importantes que le permiten escalar posiciones en la tabla de la Fase I. Para Atlético 9 de Julio, en tanto, la derrota significó perder terreno en la pelea por los primeros puestos.

La actividad continuará el domingo con una nutrida programación. El líder San Martín tendrá una exigente visita al estadio Vicente Cusatti para enfrentar a Libertad, con arbitraje de Julio Márquez.

PRIMERA A – 10ª FECHA (domingo)

17.30 hs: La Niña vs. Patricios – Árbitro: Diego Romero

18.00 hs: Once Tigres vs. Naón – Árbitro: Martín Moreno

19.00 hs: French vs. Quiroga – Árbitro: María Radicciotti

20.00 hs: Libertad vs. San Martín – Árbitro: Julio Márquez

20.00 hs: Agustín Álvarez vs. San Agustín – Árbitro: Ricardo Tripulillo

Posiciones – Fase I: