Acciones preventivas para garantizar la salubridad y el uso seguro de las piletas durante la temporada de verano.

En la mañana de hoy, personal de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante controles de concentración de cloro en los natatorios públicos pertenecientes a clubes locales, en el marco de las acciones preventivas que se desarrollan durante la temporada estival.

Estas inspecciones tienen como objetivo verificar que los niveles de cloro sean los adecuados, ya que se trata de un elemento fundamental para el control del desarrollo de microorganismos y la prevención de enfermedades. Una correcta dosificación resulta clave para preservar la salud de quienes utilizan estos espacios recreativos.

Desde el área de Bromatología se recordó que este tipo de controles se realiza todos los veranos y forma parte de una tarea permanente orientada a garantizar condiciones óptimas de salubridad en los natatorios de la ciudad. Asimismo, se busca promover el uso seguro de las instalaciones y el cuidado de la comunidad, especialmente en una época del año en la que aumenta considerablemente la concurrencia a piletas y espacios acuáticos.