Conmebol confirmó la Finalíssima entre Argentina y España

La Finalissima 2026 ya tiene fecha y escenario definidos: Argentina y España se enfrentarán el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail, en Qatar, a las 15 (hora argentina), en un duelo que reunirá a los campeones de la CONMEBOL Copa América 2024 y la UEFA Euro 2024.

El anuncio, realizado por la CONMEBOL en conjunto con la UEFA, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sitúa este evento en el mismo año en que se celebrará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, lo que refuerza su carácter excepcional en el calendario internacional.

Desde la perspectiva de la organización, el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, subrayó la trascendencia del encuentro al afirmar: “Este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”, según el comunicado oficial publicado en el sitio de la Copa América.

La Finalissima, parte de la colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL, busca celebrar la excelencia futbolística al enfrentar a los monarcas de Sudamérica y Europa. En la edición anterior, Argentina se consagró campeona tras vencer 3-0 a Italia en Wembley, Londres, en la antesala de lo que luego sería la histórica conquista ante Francia en Lusail, título que significó la tercera estrella para el fútbol argentino.

El partido entre Argentina y España promete ser uno de los grandes atractivos del fútbol internacional en 2026, justo a menos de tres meses del comienzo de la Copa del Mundo, tanto por el nivel de los equipos como por el contexto en el que se disputará. Las entidades organizadoras informaron que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la organización y la venta de entradas.