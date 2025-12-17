Bailarines destacados, representarán a Nueve de Julio en el Festival de Baradero

En pleno centro de la ciudad de Nueve de Julio, y frente a un comercio que ya es referencia local, se desarrolló una charla que tuvo como protagonista a Fabián Lucero, bailarín y artista comprometido con la cultura popular. Junto a Karina Ottonello, Lucero fue recientemente seleccionado para participar del Pre-Festival de Baradero, uno de los encuentros más relevantes del calendario folklórico nacional.

La selección se concretó este fin de semana pasado en la ciudad de Alberti, donde la pareja compitió en el certamen Pre-Baradero y obtuvo el pase como pareja tradicional, lo que les permitirá presentarse los días 6, 7 y 8 de febrero en el escenario del festival.

“El proyecto nació a principio de año con la idea clara de representar a 9 de Julio en todos los ámbitos de la danza”, expresó Fabián Lucero. En ese camino, la pareja y el grupo al que pertenecen ya cuentan con una destacada trayectoria: participación en el escenario mayor de Cosquín, reconocimiento como grupo revelación y grupo destacado, además de varias finales en certámenes Pre-Cosquín.

Pensar en Baradero implica, contó a Cadena Nueve, Fabián Lucero, una gran responsabilidad: “Es una carga social importante, porque más allá de que vamos por la sede de Alberti, estamos representando a la cultura de Nueve de Julio”. En ese sentido, también reflexionó sobre el esfuerzo que realizan los artistas del interior para sostener su formación y participación en competencias nacionales, afrontando costos de viajes, vestuario, alojamiento y preparación profesional.

A pesar de las dificultades, el compromiso sigue intacto. “Es un gusto personal, pero también una responsabilidad cultural”, afirmó el bailarín, quien además destacó la inversión y el trabajo constante que realizan junto a Karina Ottonello para llegar de la mejor manera al certamen.

Con tango y folklore como bandera, Fabián Lucero y Karina Ottonello se preparan para subir al escenario de Baradero con el objetivo de dejar bien alto el nombre de Nueve de Julio y continuar fortaleciendo las raíces culturales en la región.