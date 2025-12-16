martes, diciembre 16, 2025
Producción

Este viernes vence el plazo para la carga de Declaraciones Juradas por Emergencia Agropecuaria

Alcanza al distrito de Nueve de Julio hizo saber la Subsecretaría de Producción comunal y es en el sistema del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires

La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio comunica que hasta el viernes 19 del corriente mes está nuevamente habilitada la carga de las Declaraciones Juradas por Emergencia Agropecuaria en el sistema del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Se solicita a los productores y responsables de establecimientos rurales que aún no hayan realizado el trámite que completen la carga antes de la fecha indicada para evitar posibles inconvenientes administrativos o la exclusión del registro.

Para más información o asistencia con el procedimiento, los interesados pueden dirigirse a las oficinas de la Subsecretaría de Producción, en el horario habitual de atención, de 7 a 13 hs.

