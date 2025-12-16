El Club Atlético fue tercero en el torneo U15 de Básquetbol en Chivilcoy

Luego de un extenso programa de partidos, finalizaron los certámenes organizados por la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy, una competencia que ha alcanzado un importante nivel dentro del ámbito provincial. La jerarquía del torneo queda reflejada en la participación de instituciones como Racing, que compite en la máxima categoría del básquetbol nacional, Colón, recientemente ascendido al Torneo Federal, y San Lorenzo, reciente campeón Provincial de Clubes en la categoría U15.

En ese contexto, fue muy valiosa la participación de los equipos del Club Atlético de nuestra ciudad, que continúan mostrando un crecimiento sostenido en las divisiones formativas, especialmente en Mini Básquet y U13. Sin embargo, fue en la categoría U15 donde Atlético logró una actuación sobresaliente, teniendo en cuenta que se trata de la divisional más competitiva, con la presencia de equipos de numerosas ciudades de la región.

El conjunto “millonario” logró acceder a la Copa de Oro tras ubicarse entre los cuatro mejores del certamen. En la instancia semifinal, disputada el sábado pasado, Atlético cayó ante San Lorenzo, el campeón del torneo, que llegaba invicto y se impuso por 65 a 32. Posteriormente, el equipo de nuestra ciudad afrontó el partido por el tercer puesto frente a Racing y, con una excelente actuación colectiva, consiguió una clara victoria por 63 a 41, logrando así el tercer lugar en la clasificación final.

El plantel de Atlético estuvo integrado por: S. Arcucci (9), S. López (4), T. Gandan, M. Baldes, G. Leal (5), B. Banchero (14), A. Rodari (2), V. Rossi (12), J. Belloni (5), J. Leal, F. Fage (6) y B. Escriba (6). El equipo fue dirigido por Gonzalo Ledesma, quien tuvo en este encuentro su último partido como director técnico.

Por otra parte, en la categoría U17, el Club Atlético también cumplió una buena labor, finalizando su participación en el quinto puesto del torneo.