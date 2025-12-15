Marcelo García: El arte de escribir historia con 18 de Octubre en el camino al Ascenso

- Advertisement -

En Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus se conversó con el técnico de 18 de Octubre, Marcelo García, quien, con una experiencia que comenzó a los 31 años, esculpe con su trabajo un equipo que no solo es un referente local, sino que sueña con el ascenso a la Primera A. En esta entrevista, comparte su visión sobre el fútbol amateur, su equipo y los desafíos que están por venir.

Una trayectoria de compromiso

“Marcelo significa ‘el que esculpe con el martillo’, se le recordó desde la conducción del ciclo radial, como un escultor que va formando una gran obra. ‘Y sin saberlo, eso es lo que vengo haciendo con el equipo”, dijo Marcelo García al hacer referencia que ello se refleja en su trabajo con el club. Con 55 años y 24 de carrera como entrenador, Marcelo se ha ganado un lugar en el corazón de la comunidad futbolística local. Su conexión con 18 de Octubre es profunda: no solo fue jugador en el club, sino que también ha dirigido en varias etapas, siempre con el mismo compromiso.

“Soy de DNA, pero 18 de Octubre me ganó el corazón”

García cuentó cómo, a pesar de su vinculación con Dennehy, un club con el que tiene una relación cercana, fue 18 de Octubre el que lo convocó el año pasado para comenzar a formar el equipo que, este año, consiguió un hito importante al ganar la Fase 1 del Torneo de Ascenso. “El objetivo es claro: llevar a 18 de Octubre a la Primera A”, afirmó con determinación.

En cuanto al trabajo con el plantel, Marcelo resaltó la importancia de la responsabilidad, el compromiso y la dedicación, algo que considera esencial para lograr el éxito en una liga amateur, donde los jugadores, por lo general, no viven del fútbol. “El futbolista local tiene su vida y sus responsabilidades fuera del campo, pero tiene un compromiso enorme cuando se pone la camiseta. Yo siempre les digo que lo importante es divertirse, pero con responsabilidad”, expresa el entrenador.

Un equipo con alma de barrio

El técnico también destacó la importancia del trabajo en equipo, no solo en el plantel, sino también en el cuerpo técnico. “Tenemos un grupo humano espectacular, con un compromiso inquebrantable”, dijo, señalando que, a pesar de ser un club de barrio, 18 de Octubre tiene una estructura muy bien organizada para el nivel en el que juega. Además, no olvidó mencionar el esfuerzo de los clubes más pequeños como el Provincial y el Fortín, que, a pesar de no contar con los recursos de otros equipos más grandes, siempre se la juegan y compiten al máximo.

Desafíos en la fase final

Con la clasificación a los playoffs asegurada, el equipo de Marcelo García sabe que lo que se viene será aún más difícil. “Defensores de la Boca, 12 de Octubre y Dudignac son tres equipos con mucho potencial. Vamos a tener que dar lo mejor de nosotros si queremos llegar lejos”, afirmó García, quien es consciente de que, aunque la Fase 1 fue un logro importante, no han ganado nada aún. “Lo que hicimos hasta ahora es solo un primer paso. Sabemos que el verdadero desafío viene ahora”, agregó.

A pesar de la intensidad de la competencia, Marcelo es optimista. “Lo importante es mantener la calma, trabajar como lo venimos haciendo y no perder de vista el objetivo. Estamos muy bien preparados, tanto en lo físico como en lo táctico. Además, los chicos tienen mucha experiencia y están comprometidos con el proyecto”, dice confiado.

Reflexiones sobre el fútbol y los árbitros

Otro tema que no pasó desapercibido para García es la relación con los árbitros. En un fútbol que avanza en cuanto a profesionalización, el técnico destacó la capacidad de los árbitros y el respeto hacia su labor. “Hoy en día, los árbitros se capacitan más que nunca, pero también son humanos, y como nosotros, se pueden equivocar”, reflexionó. Con respecto a la polémica desde las tribunas, Marcelo defiendió el rol de los árbitros y pidió a las hinchadas que entiendan que “son chicos que, como nosotros, están haciendo lo mejor que pueden”.

Mirando al futuro

Con los ojos puestos en lo que sigue, Marcelo García asegura que lo más importante es mantener la humildad y seguir trabajando con la misma intensidad. “El fútbol es como una gran familia, y cada uno aporta lo mejor de sí. Si seguimos por este camino, creo que podemos lograr grandes cosas”, concluyó con la mirada fija en el ascenso a la Primera A.

Con su equipo embalado y el apoyo de toda la comunidad, Marcelo García está decidido a llevar a 18 de Octubre a lo más alto, sabiendo que el camino será largo y lleno de desafíos, pero también de satisfacción y, sobre todo, de pasión por el fútbol, ya que restan seis partidos y puede haber 8 conforme los resultados.