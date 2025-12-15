Gran cierre de temporada para el Turismo Promocional en el Autódromo ‘Yoyo’ Maldonado

- Advertisement -

Con un marco deportivo excepcional y una intensa jornada de competencias, el sábado pasado se disputaron las finales correspondientes al Premio Coronación del Turismo Promocional en el Autódromo de la ciudad de 9 de Julio. La actividad tuvo un condimento especial, ya que restaba definir únicamente el campeonato de la Clase 3, mientras que las Clases 1 y 2 ya habían consagrado a sus respectivos campeones.

La esperada definición de la Clase 3 llegó con un ambiente cargado de emoción, donde el piloto local Germán Rinaldi cerró una temporada destacada con una victoria contundente en la final, lo que le permitió asegurarse el título 2025 ante su público. Rinaldi dominó de principio a fin la competencia decisiva, superando al veloz Franco González (Carlos María Naón), mientras que el tercer lugar fue para Osvaldo González (Nueve de Julio), completando un podio con fuerte presencia regional.

En la Clase 1, el campeonato fue para Tomás Di Nucci (General Pinto), quien logró cerrar el año de la mejor manera con una final sumamente ajustada. Marcelo Vezzosi (Urdampilleta) ocupó el segundo puesto y Santiago García (El Triunfo) completó el podio en una divisional que ofreció un espectáculo de alto nivel y gran paridad entre los competidores.

En la Clase 2, Franco Legnoverde, también local, se coronó campeón de manera anticipada y, además, logró la victoria ante su público. Este triunfo reafirmó su gran presente, consolidando el campeonato obtenido en fechas anteriores. Matías Bonfiglio (Nueve de Julio) finalizó en el segundo lugar y Gaspar Patti (Los Toldos) completó el podio con una sólida actuación.

Resultados de las Finales del Domingo

El domingo, las finales ofrecieron más emoción y competencia al más alto nivel:

En la Clase 1 , Andrés De Vega se impuso con un tiempo total de 21m16s166, superando por apenas 187 milésimas a Bruno Di Nucci . Marcelo Vezzosi completó el podio en un cierre ajustadísimo, destacando la paridad de la categoría.

En la Clase 2 , Franco Legnoverde volvió a brillar, dominando la final de principio a fin. Fabio Silvani llegó en segundo lugar, marcando el mejor registro de la carrera, mientras que Gaspar Patti cerró el podio en un final muy reñido.

En la Clase 3, Germán Rinaldi volvió a ser el dominador, logrando otra victoria este domingo, seguido por Franco González. El campeón saliente, José Delgavio, ocupó el tercer puesto.

Un Balance Positivo para el Turismo Promocional

De esta manera, el Turismo Promocional cerró oficialmente su temporada 2025 en el Autódromo de 9 de Julio, con campeonatos definidos, finales vibrantes y un balance altamente positivo tanto en lo deportivo como en la convocatoria. La categoría reafirmó su crecimiento sostenido, y el trazado nuevejuliense continúa consolidándose como uno de los escenarios más importantes del calendario.

El Automoto Club Nuevejuliense se mostró satisfecho con la organización y el espectáculo brindado, destacando la excelente respuesta del público y el nivel competitivo alcanzado.

Además, este evento marcó un hito significativo en el año de aniversario del Autódromo de Nueve de Julio, que celebra sus 55 años de historia.