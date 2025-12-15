Allanamientos en dos domicilios por amenazas agravadas y secuestro de armas blancas

- Advertisement -

En una serie de investigaciones llevadas a cabo por la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó, se lograron avances significativos en casos de amenazas graves, con la incautación de armas blancas y la realización de allanamientos en la ciudad.

El primer hecho tuvo lugar el jueves 11 de diciembre de 2025, cuando una vecina de Pehuajó denunció haber sido amenazada, junto a su hermano, por tres hombres en una zona céntrica de la ciudad. Según el relato de la denunciante, durante una discusión, uno de los agresores empuñó un cuchillo y otro mencionó la existencia de un arma de fuego. Tras una investigación exhaustiva, que incluyó el análisis de material fílmico, se identificaron a los tres responsables, todos ellos mayores de edad y residentes en Pehuajó. Como resultado, el sábado 13 de diciembre, la Fiscalía intervino y se llevaron a cabo allanamientos en tres inmuebles de la ciudad, donde se incautó el arma blanca utilizada en las amenazas.

En un segundo incidente, ocurrido el mismo sábado 13 de diciembre, un vecino denunció haber sido víctima de amenazas por parte de dos jóvenes, uno de 17 años y otro de 20. En este caso, el menor de los dos portaba un arma de fuego, mientras que el otro tenía un arma blanca. Tras las investigaciones policiales, se logró identificar a los agresores y se solicitaron órdenes de allanamiento para dos domicilios, otorgadas por la Fiscalía de Menores N° 1 de Trenque Lauquen. En los registros, se secuestraron el arma blanca utilizada en las amenazas, así como otros elementos de interés para la investigación.

Ambos casos fueron derivados a la Fiscalía Descentralizada N° 7 de Pehuajó, bajo la dirección del Dr. Luis Alberto Caldentey, y a la Fiscalía de Menores de Trenque Lauquen. Las personas imputadas fueron notificadas de los recaudos legales correspondientes.

Adicionalmente, la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó informó que, en el marco de los operativos de seguridad, se llevaron a cabo controles en distintas zonas de la ciudad, incluyendo las localidades de Francisco Madero, Mones Cazón y Chiclana. Como resultado de estos operativos, se detectaron múltiples infracciones a la Ley de Tránsito Nacional y Ordenanzas Municipales vigentes. En total, se procedió al secuestro de once motocicletas y cuatro vehículos, de los cuales uno tenía prohibición de circulación y los demás carecían de la documentación necesaria para circular. Las actuaciones fueron puestas a disposición del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Pehuajó, a cargo de la Dra. Cecilia Luciani.

La Policía de Seguridad Comunal continúa con sus esfuerzos para garantizar la seguridad vial y el orden en la comunidad.