Gran cierre del Torneo de Primera División en Junín: Emoción a pura adrenalina

Este domingo 14 de diciembre, la sede de Sarmiento de Junín se prepara para recibir a los mejores equipos del hockey masculino de primera división, que lucharán por los puestos de honor del Torneo 2025. La jornada, que promete una gran dosis de adrenalina, se desarrollará con una serie de emocionantes partidos desde las 11:45 hs hasta las 18:30 hs, cuando se realice la esperada ceremonia de premiación.

El hockey masculino continúa su crecimiento en la región, con un desarrollo cada vez más fuerte en la zona del Centro de Buenos Aires, y este torneo será la culminación de una temporada que ha dejado grandes momentos para recordar. Con equipos comprometidos y un nivel de competencia de primer nivel, el evento será una fiesta del deporte.

Cronograma de la jornada:

11:45 hs – Noveno y Décimo puesto : 25 de Mayo vs. Rivadavia Lincoln

13:30 hs – Séptimo y Octavo puesto : Club Social de Junín vs. Atlético Villegas

15:15 hs – Quinto y Sexto puesto : Sarmiento vs. San Martín de Pehuajó

17:00 hs – Tercer y Cuarto puesto : Argentino de Tres Lomas vs. Saladillo

18:30 hs – Primer y Segundo puesto : Eclipse de General Villegas vs. Atlético 9 de Julio

18:30 hs – Ceremonia de Premiación

Este torneo no solo representa una final emocionante, sino también una clara muestra del desarrollo del hockey en la región, con equipos cada vez más competitivos y comprometidos con el deporte.