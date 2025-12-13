sábado, diciembre 13, 2025
Automovilismo

El Premio Coronación del Turismo Promocional da comienzo en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio

Con una jornada intensa de entrenamientos los pilotos de las tres clases mostraron sus cartas de cara a la definición del campeonato este domingo donde Sebastián Cipres, Matías Bonfiglio y Gustavo Carabajal fueron algunos de los protagonistas más destacados de un sábado cargado de acción en pista

El Autódromo Ciudad de 9 de Julio comenzó a vivir el clima del Premio Coronación del Turismo Promocional con una jornada de sábado marcada por una intensa actividad en pista. A lo largo del día, se desarrollaron cuatro tandas de entrenamientos para las tres clases de la categoría, dejando las primeras referencias de cara al cierre de la temporada.

En la Clase 1, el protagonismo se repartió entre varios nombres fuertes. Sebastián Cipres fue el más rápido en los dos primeros entrenamientos, marcando tiempos de 1:26.395 y 1:25.679, mostrando un rendimiento sólido desde el inicio. En la tercera tanda, el mejor tiempo quedó en manos de Bruno Di Nucci, con 1:25.711, mientras que en el cuarto y último ensayo, el dominio fue para Juan “Misil” García, quien se quedó con la referencia al cronometrar 1:26.265, ratificando su trabajo semanal previo.

La Clase 2 también tuvo un parque competitivo y tiempos ajustados. Matías Bonfiglio fue el más veloz en las dos primeras salidas a pista, marcando 1:38.328 en la E1 y 1:36.492 en la E2. En la tercera tanda, apareció el campeón Franco Legnoverde, quien se ubicó al tope con 1:36.676, mientras que en el cierre de la jornada, el mejor registro fue para Alejandro Plet, con un tiempo de 1:37.400.

Por su parte, la Clase 3 tuvo como gran atractivo el regreso de Gustavo Carabajal, ex campeón de la categoría, quien volvió a subirse a un Turismo Promocional y se quedó con el mejor tiempo general del día al marcar 1:30.415. También giraron Germán Rinaldi y Franco González, completando una primera jornada positiva para esta divisional.

Con todo dispuesto, el Turismo Promocional ya comenzó a escribir los primeros capítulos de un Premio Coronación que promete emociones fuertes en el trazado nuevejuliense. Este evento marcará el cierre de un campeonato que llegará a su definición final durante el fin de semana.

La actividad en pista del domingo comenzará a partir de las 9:30 hs con entrenamientos a box abierto.

