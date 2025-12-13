sábado, diciembre 13, 2025
Torneo Ascenso

El Mayor de los Octubre ’18’ se coronó campeón de la Fase I y da el primer paso hacia la Primera División

Fue esta tarde en el marco del Torneo de Ascenso 2025/2026 al vencer a Defensores de Sarmiento al tiempo que Atletico Dudignac derrotó a 12 de Octubre y lo dejó sin esa chance que terminó segundored

Gol de Diego Re, camino a la victoria

En un final vibrante de la Fase I del Torneo de Ascenso 2025/2026, el Mayor de los Octubre (18 de Octubre) se coronó como campeón de la etapa inicial del certamen, al imponerse en la última fecha a Defensores de Sarmiento. Con este triunfo, el representativo de El Provincial, que demostró gran consistencia a lo largo de toda la fase, abrió la puerta para su posible ascenso a la Primera División de cara a la temporada 2026/2027.

Los 2 gol del partido fueron obra de Diego Re, quien anotó durante la primera mitad del encuentro el primero, aumentó hacia la victoria de su equipo. Y luego, Gabriel Martinelli y y Gonzalo Filesia pusiereon el 4 a 0 definitvo en la segunda parte final.

Con este resultado, 18 de Octubre, no solo logró asegurar la victoria ante Defensores de Sarmiento, sino también el primer lugar de la fase, lo que le permitió quedar en una posición privilegiada para disputar el ascenso en la siguiente instancia.

Por otro lado, el equipo de Social y Deportivo 12 de Octubre, que llegaba como uno de los grandes favoritos para pelear el primer puesto, no logró superar a Atlético Dudignac en su casa. Pese a las esperanzas de los hinchas locales y la reciente victoria obtenida en la fecha anterior, el equipo no tuvo una buena tarde y terminó cayendo ante su rival. Este resultado les privó de igualar en puntos con El Provincial y de disputar un partido decisivo por el primer puesto.

Atlético Dudignac, con su victoria de 3 a 2 con goles de Mirko Fernández, demostró que también tiene aspiraciones de llegar a la Primera División, quitándole al conjunto local la posibilidad de pelear el primer lugar. El Albiceleste había descontado a través de López.

De esta manera, el equipo de 12 de Octubre se despidió de la Fase I sin poder alcanzar su objetivo, aunque aún tiene una nueva oportunidad en la Fase II.

La fase siguiente, los Play-Offs, comenzará el domingo venidero y luego seguirá 1 de febrero de 2026 y contará con la participación de los cuatro equipos que clasificaron: Atlético 18 de Octubre, Social y Deportivo 12 de Octubre, Atlético y Social Dudignac, y Defensores de la Boca. El ganador de cada uno de los cotejos de esta fase se enfrentará al campeón de la Fase I, es decir, al conjunto de El Provincial.

Si el representativo de El Provincial mantiene su buen rendimiento y sale victorioso de esta nueva instancia, asegurará su ascenso a la Primera División para la temporada 2026/2027, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la historia reciente del fútbol regional.

En la semana la Liga Nuevejuliense hará el sorteo para definir como serán los cruces decisivos.

El campeonato promete seguir con gran intensidad y emoción, con los equipos luchando por un lugar en la élite del fútbol regional.

Posiciones

EquipoPuntos
18 de Octubre27
12 de Octubre24
Defensores de la Boca21
Atlético Dudignac21
Unión Dennehy12
Defensores de Sarmiento6
Compañía General Buenos Aires2

 

 

