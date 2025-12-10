miércoles, diciembre 10, 2025
Newcom

Torneo Nacional de Newcom: jugadores del Club Atlético en Selecciones de la Provincia

Se disputaron la semana pasada en Chapadmalal

Se disputaron la semana pasada en Chapadmalal los campeonatos Nacionales de Newcom, con la organización de FEVA y la Secretaría de Newcom, contando con la participación de la mayoría de las provincias con las cuatro categorías.
Como consecuencia de la gran actividad que han desarrollado en el año, fueron seleccionados diez jugadores del Club Atlético 9 de Julio, con estos resultados: en femenino +60, campeones, jugó Silvina Giménez; en mixto +60, sub campeones, Cecilia Aramburu y Silvia Aguinaga; en femenino +50, quintos, Corina Logioco; y en mixto +50, cuartos, integrado por Alejandra Aramburu, Karina De Buono, Maricel Oyarzabal, Marcelo Dicásolo y Adrián y Oscar Spalla.
La selección mixta +50, en su Zona, el viernes ganó todos los partidos: a Córdoba, que fue el sub campeón, a Salta y a Tucumán; el sábado siguió ganando, a Río Negro, a La Pampa y a Entre Ríos, a éste último 15 a 10 y 15 a 6 y el domingo, en semifinal tuvo su primera derrota, frente al campeón, Santa Cruz, 15 a 12 y 15 a 13 y por el 3° puesto, con los entrerrianos, a los que habían vencido con facilidad, ahora perdió Buenos Aires en tres sets, clasificando 4°, a pesar que tuvo una muy buena actuación, destacándose la labor de los jugadores Nuevejulienses, que ratificaron la ubicación del equipo en el que están federados, en el N° 1 del País.

