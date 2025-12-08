lunes, diciembre 8, 2025
Golf

Rafael Gómez se consagró campeón del ‘Open de 9 de Julio’: un torneo que marca un hito para el golf nuevejuliense

El destacado golfista con reconociemientos internacionales lo hizo ante más de 40 profesionales que ponen al Club Atlético como un referente del golf en la región y sentó las bases para futuras ediciones aún más grandes

Entrevista a Matías Armentano

Matías Armentano, quien llegó desde Olavarría y se encuentra involucrado en el golf a través de su hijo, habló sobre su participación en el torneo. “Mucha gente habla de este evento como una gran oportunidad para el golf de la zona. El hecho de que Claudio Roldán, el profesional que organizó el torneo, haya puesto tanto empeño en hacerlo, hace que valga la pena venir”, comentó Armentano, destacando las condiciones de la cancha y la calidad de los jugadores presentes.

En cuanto al impacto del viento en el desarrollo del torneo, Armentano mencionó que si bien el viento fue una presencia constante, no alteró significativamente el recorrido de la pelota. “Para algunos jugadores, como yo, jugar con viento es muy divertido, mucho más entretenido que en un día sin viento”, agregó.

La Evaluación del Campo de Juego

Armentano también destacó la cancha del Club Atlético 9 de Julio, calificándola de “perfecta” y comparándola favorablemente con otras canchas de la provincia. “Los greens son rápidos y exigentes, lo que obliga a tener un juego corto muy preciso”, explicó. “Creo que esta cancha está a la altura de cualquier torneo importante de la región”, concluyó.

