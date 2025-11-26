jueves, noviembre 27, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
jueves, noviembre 27, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
Educación

Abre la inscripción 2026 al Bachillerato para Adultos del CEBAS Nº 19 “Ramón Carrillo”

El secundario con orientación en Salud Pública que funciona en el Hospital Julio de Vedia convoca a personas mayores de 18 años a inscribirse para el ciclo lectivo 2026. La inscripción se realiza de lunes a viernes, de 16 a 19, en Eva Perón 496.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El CEBAS Nº 19 “Ramón Carrillo”, la institución educativa para personas adultas con orientación en Salud Pública, lanzó su llamado a inscripción para el primer año del ciclo lectivo 2026. El establecimiento funciona desde 2015 dentro del Hospital Julio de Vedia y está destinado a mayores de 18 años que deseen finalizar sus estudios secundarios.

La inscripción se encuentra abierta de lunes a viernes, de 16 a 19 horas, en la sede del CEBAS, ubicada en Eva Perón 496, entre la guardia del hospital y el Hogar de Ancianos.

Desde la institución destacaron la importancia de difundir esta propuesta educativa, única en la región por su orientación en Salud Pública, con el objetivo de que más ciudadanos puedan acceder a la continuidad de sus estudios.

Además, informaron que junto al aviso se encuentra disponible un flyer con los requisitos de inscripción, para facilitar el acceso a toda la información necesaria.

Para consultas, el CEBAS Nº 19 “Ramón Carrillo” dispone de los teléfonos de contacto vespertinos 2317-525227 y 2317-407893.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6053

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR