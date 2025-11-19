El gobierno busca derogar la Ley de Educación Nacional

- Advertisement -

El Gobierno nacional llevó al Consejo de Mayo el borrador de un proyecto de Ley de Libertad Educativa que busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. La iniciativa se refiere a la “educación básica” (nivel inicial, primario y secundario), y mantiene la vigencia de la Ley de Educación Superior (referida a las universidades).

Entre otras definiciones, el proyecto habilita la educación en el hogar (el “home schooling”) como una de las “formas alternativas de enseñanza”, junto con la educación híbrida (que combina instancias presenciales y virtuales) y a distancia, sin establecer una edad mínima. Para la educación en casa, los estudiantes podrán acreditar sus aprendizajes “mediante exámenes periódicos”.

También autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar. Y permite, junto con los planes de estudio comunes (los que se elaboran en los ministerios) la posibilidad de planes de estudio propios, diseñados por cada escuela. Además, declara la esencialidad de la educación básica, es decir que ante cualquier medida de fuerza, deberá garantizarse la continuidad mínima del servicio educativo.

El proyecto recupera varias de las medidas que el Gobierno había planteado inicialmente en el capítulo educativo de la primera Ley Bases, en diciembre de 2023, elaborado por Federico Sturzenegger, que entonces no era funcionario. Según informaron desde el Gobierno, luego ese proyecto se siguió trabajando en conjunto entre la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación.

El nuevo borrador, de 136 artículos, avanza más allá de aquel capítulo, que se limitaba a modificar algunos artículos de las leyes de Educación Nacional y Educación Superior, y plantea una reformulación más amplia del sistema educativo, con foco en la “libertad educativa” y énfasis en la familia como el agente natural y primario de la educación de los hijos, según se lee en el primer artículo. Fuentes del Ministerio de Capital Humano confirmaron el contenido del proyecto.