Aprehenden a un hombre armado que amenazaba a vecinos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En la madrugada del domingo, personal de la Policía Comunal intervino en un episodio de violencia ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Garmendia al 170, donde procedió a la aprehensión de Gregorio Pablo Maidana, de 43 años.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba en la vereda del domicilio esgrimiendo dos armas blancas y desafiando a pelear a los moradores del lugar, con quienes habría mantenido una fuerte discusión horas antes. Maidana profirió amenazas calificadas, alteró el orden y generó temor entre los presentes.

Al arribar el personal policial, el individuo opuso resistencia, situación que derivó en su inmediata aprehensión. Durante el procedimiento se logró el secuestro de dos cuchillas utilizadas por el sujeto al momento de los hechos.

Maidana fue trasladado a la dependencia policial local, donde quedó alojado a disposición de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial Mercedes, bajo las imputaciones de Amenazas calificadas y Resistencia a la autoridad en flagrancia.