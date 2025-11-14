Visita al Palacio Municipal del Grupo “Girados de Ilusión”

- Advertisement -

En la mañana de hoy, el grupo de adultos con discapacidad “Girados de ilusión” llevó a cabo una visita al Palacio Municipal, donde fueron cordialmente recibidos por la Intendente Municipal, María José Gentile. Durante el encuentro, los integrantes del grupo tuvieron la oportunidad de interiorizarse sobre el trabajo que realiza la Intendencia y las funciones que desempeña la autoridad local en beneficio de la comunidad.

La Intendente expresó su alegría por recibir a los visitantes y destacó la importancia de promover la inclusión y el acercamiento de todos los ciudadanos a las instituciones públicas. “Es un honor poder compartir este espacio con ustedes y mostrarles cómo funciona el gobierno local, un espacio que está abierto para todos”, comentó Gentile durante el encuentro.

Posteriormente, los miembros del grupo fueron guiados por el Director del Museo, Archivo Histórico y Centro Cultural “Julio de Vedia”, Roberto Castro, quien los acompañó en un recorrido por el edificio. Durante la visita, Castro ofreció una detallada explicación sobre los aspectos históricos y arquitectónicos del Palacio Municipal, proporcionando una rica mirada sobre la historia local.

La visita, cargada de entusiasmo y aprendizaje, concluyó con un espacio de intercambio donde los participantes pudieron hacer preguntas y compartir sus impresiones sobre lo aprendido. Este tipo de actividades contribuyen a fortalecer los lazos entre la comunidad y sus instituciones, promoviendo la inclusión y el acceso al patrimonio cultural de la ciudad.