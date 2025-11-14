viernes, noviembre 14, 2025
30.5 C
Nueve de Julio
General

Muestra de Bordado en la Terminal de Ómnibus: El Arte de la Universidad Popular

Durante todo noviembre, el Taller de Bordado expone sus creaciones durante todos los dias las 24 horas e el espacio de exposiciones

0
En el espacio de exposiciones de la Terminal de Ómnibus de Nueve de Julio, los visitantes podrán disfrutar de una muestra única que refleja el trabajo realizado durante todo el año por las alumnas del Taller de Bordado de la Universidad Popular. Coordinado por Mary Sosa, el taller ha explorado diversas técnicas y puntos de bordado, presentando una exposición que combina tradición y creatividad. Los trabajos expuestos incluyen bordado mexicano, peruano y chino, así como una amplia gama de puntos básicos y fantasía, realizados con materiales como fieltro y cintas.

La exposición está organizada por la Dirección de Cultura, que cierra su calendario de actividades del año con esta propuesta junto a la Dirección de Educación. Este evento es una excelente oportunidad para conocer las creaciones de artistas locales y disfrutar de una propuesta visual vibrante.

Para más información, se puede consultar @cultura_9dejulio en redes sociales.

