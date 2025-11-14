viernes, noviembre 14, 2025
30.5 C
Nueve de Julio
viernes, noviembre 14, 2025
30.5 C
Nueve de Julio
General

Inscripciones abiertas en el Centro de Desarrollo Infantil “Dejando Huellas”

Comienzan el 25 de noviembre y es para el año venidero

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Centro de Desarrollo Infantil “Dejando Huellas”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, abre las inscripciones para el ciclo 2025. A partir del martes 25 de noviembre, los interesados podrán inscribir a niños y niñas en diversas salas para su desarrollo y aprendizaje.

Las inscripciones están habilitadas para las siguientes salas:

  • Lactantes: de 45 días a 1 año.

  • Deambuladores: 1 año.

  • Sala de 2 años.

Los requisitos para la inscripción son la fotocopia del DNI del niño o niña y del adulto responsable, el certificado de vacunas completas y un certificado de buena salud.

Las inscripciones se podrán realizar hasta el jueves 4 de diciembre en la sede del CDI, ubicada en French entre Saavedra y Mariano Moreno. La atención será de lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 12 horas, y los miércoles de 13 a 17 horas.

Para consultas, los interesados podrán comunicarse al 2317-623861.

No dejes pasar esta oportunidad de inscribir a tus pequeños para un nuevo ciclo educativo!

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6040

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR