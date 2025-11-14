Inscripciones abiertas en el Centro de Desarrollo Infantil “Dejando Huellas”

- Advertisement -

El Centro de Desarrollo Infantil “Dejando Huellas”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Nueve de Julio, abre las inscripciones para el ciclo 2025. A partir del martes 25 de noviembre, los interesados podrán inscribir a niños y niñas en diversas salas para su desarrollo y aprendizaje.

Las inscripciones están habilitadas para las siguientes salas:

Lactantes: de 45 días a 1 año.

Deambuladores: 1 año.

Sala de 2 años.

Los requisitos para la inscripción son la fotocopia del DNI del niño o niña y del adulto responsable, el certificado de vacunas completas y un certificado de buena salud.

Las inscripciones se podrán realizar hasta el jueves 4 de diciembre en la sede del CDI, ubicada en French entre Saavedra y Mariano Moreno. La atención será de lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 12 horas, y los miércoles de 13 a 17 horas.

Para consultas, los interesados podrán comunicarse al 2317-623861.

No dejes pasar esta oportunidad de inscribir a tus pequeños para un nuevo ciclo educativo!