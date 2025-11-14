Inicia el curso básico de impresión 3d en el Centro San Cayetano

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio anuncia el lanzamiento de un nuevo Curso Básico de Impresión 3D, diseñado especialmente para quienes deseen iniciarse en esta tecnología innovadora. La propuesta formativa, que comenzará el lunes 1 de diciembre, tendrá una duración total de 20 horas y estará a cargo de Claudio Escalada, un experto en el área.

El curso está orientado a niños y adolescentes de entre 8 y 15 años, con conocimientos básicos en el uso de computadoras, y se desarrollará en grupos limitados para asegurar una atención personalizada. Durante las clases, los participantes aprenderán los aspectos fundamentales de la impresión 3D, como el funcionamiento de las impresoras, el diseño de modelos simples, la calibración y mantenimiento de equipos, el uso de software de laminado y el post-procesado de piezas.

La capacitación combinará teoría y práctica, y los alumnos tendrán la oportunidad de diseñar e imprimir su propio proyecto. Además, el curso es totalmente gratuito e incluye el acceso a impresoras y materiales básicos necesarios para el desarrollo de los trabajos.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden acercarse al Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano.

¡No pierdas la oportunidad de adentrarte en el fascinante mundo de la impresión 3D!